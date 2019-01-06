Що символізують 12 страв на Святвечір

Свята Вечеря 6 грудня у переддень Різдва збирає за столом усю велику родину. В цей вечір на стіл ставлять 12 пісних страв. Згідно з давньою українською народною традицією, Свята Вечеря збирає за столом усю велику родину.

Всі 12 страв на Святвечір мають бути пісними, оскільки це останній день Різдвяного посту. Читайте в матеріалі про 12 традиційних страв на передріздвяному столі, і про те, що вони символізують.

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Кутя



Страви на Різдво: кутя

Найголовніша страва, з якої починають трапезу, є актом жертви Богові. Мак – символ мучеництва, невинно пролитої крові. Мед – символ чистоти, Божого слова. А ще кутя символізує єднання з Богом і світом померлих. Тому її залишають на ніч для душ тих, кого вже немає з нами. Рецепти куті читайте за посиланням.

Горох



Страви на Святвечір: горох

Символ Божої весни, яка завжди відроджується в людині після занепаду, символ єдності роду.

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Капусняк



Страви на Святвечір: купусняк

Капуста виступає як символ простоти й водночас міцності, єдності навколо однієї твердої основи – Христа-Бога.

Борщ



Страви на Святвечір: борщ

Символ торжества добра. Оскільки господиня готує пісний борщ із різних простих рослин, які дарує їй земля, так само християнин вишліфовує свою волю із простих щоденних малих здорових практик.

Крім того, червоний борщ ще символізує кров вифлеємських дітей, вбитих за наказом Ірода.

Голубці



Страви на Святвечір: голубці

Символ цієї страви є уже в назві. Голуб символізує Божу любов, Святий Дух, красу і силу.

Риба



Страви на Святвечір: риба

Риба є загальноприйнятим символом Христа. Грецька абревіатура ІХТІОС – ім'я Ісуса читається як "риба". Саме брати-рибалки стали першими апостолами, яким Ісус сказав, що вони будуть "ловцями людей".

Три переплетених риби або три риби з однією головою символізують Трійцю.

Вареники



Страви на Святвечір: вареники

Символ достатку.

Гриби



Страви на Святвечір: гриби

Дві природи Ісуса Христа: божественна (шапка) і земна (ніжка).

Часник



Страви на Святвечір: часник

Символ очищення від гріхів, а також здоров'я. Часник кладуть на чотири кутки столу, а потім їдять, щоб не боліли зуби.

Пиріжки (коржі)



Страви на Святвечір: пиріжки

Символ здоров'я і щастя, які людина зможе отримати в постійному спілкуванні з новонародженим Ісусом.

Пампушки



Страви на Святвечір: пампушки

Символ свята, радості, які Богом даровані людям. Мільйони святих на небі, які повірили в Ісуса, отримали вічне життя. І кожна людина на землі покликана до цього солодкого, вічного життя. Проводиться паралель між святими і пампухами.

Узвар або вода



Страви на Святвечір: узвар та вода

Означає життя, яке Бог надає кожній людині. Свячена вода є символом очищення тіла і душі.