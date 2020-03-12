Фестивалі, концерти та модні покази: які заходи у світі довелось скасувати через коронавірус

Смертельний коронавірус Covid-19 прийшов світ шоу-бізнесу, кіно, музики та модної індустрії так само неочікувано, як і в країни, компанії та виробництва яких змушені закриватись через інфекцію. Які зірки та компанії вже відмовились від найгучніших подій року – читайте в добірці LifeStyle 24.

Світ у 2020 році охопила пандемія коронавірусу. Принаймі, так стверджують представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. У зв'язку з цим чимало зірок, організаторів фестивалів та інших культурних подій були змушені скасувати усі заплановані заходи. Деякі з них перенесли на невизначений термін, деякі – повністю відмінили з вибаченнями перед шанувальниками, а деякі ще досі перебувають під сумнівами – скасовувати їх чи ні.

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Про головні події найближчих місяців, які скасували через коронавірус – читайте у нашій добірці.

Фестивалі

Coachella

Знаменитий фестиваль Coachella, який щороку проходить навесні в штаті Каліфорнія, США, збирає десятки тисяч меломанів з усього світу. Серед гостей події завжди можна побачити безліч знаменитостей, які приїжджають на фестиваль і демонструють стильні образи в індіанському стилі.

Але цьогоріч традиційна квітнева подія перенеслась на жовтень 2020 року. Про це повідомили декілька інформаторів в американських ЗМІ, зокрема і в The Sun. Наразі відомо, що фестиваль може відбутись з 9 по 18 жовтня, замість 10-19 квітня. Варто додати, що фестиваль Coachella щорічно збирає по 100 тисяч відвідувачів в кожен день фестивалю та отримує виручки у майже 100 мільйонів доларів. Відтак про скасування події наразі не йдеться через можливі збитки.



Фестиваль Coachella перенесли через коронавірус

​Детальніше Масштабний фестиваль Coachella 2020 перенесли через спалах коронавірусу, – ЗМІ

Tomorrowland Winter 2020

Французький фестиваль електронної музики також довелось перенести. Він повинен був відбутись з 14 по 21 березня на одному з гірськолижних курортів у французьких Альпах. Втім, через стрімке поширення коронавірусу (Франція у Європі наразі є другою країною після Італії за кількістю інфікованих вірусом) уряд наголосив на скасуванні подібних заходів. Про перенесення події представники фестивалю нічого не сказали, тому березнева подія офіційно скасована.



Tomorrowland Winter 2020 скасували у Франції

Ultra Music Festival

Щорічний фестиваль електронної музики на відкритому повітрі, який проходить протягом березня в Маямі, штат Флорида, США, теж зазнав змін через коронавірус. Запланований раніше триденний фестиваль електронної музики, що мав відбутись 20-22 березня 2020 року, відклали на 26-28 березня 2021 року. На такі міри організатори вимушені були піти через прохання губернатора Флориди про обмеження масових заходів. Самі ж організатори додали, що для них перш за все важливі здоров'я та безпека їхнів відвідувачів, тому вони зможуть зустрітись разом лише через рік.



Ultra Music Festival перенесли на 1 рік вперед

Korea Times Music Festival

Незважаючи на назву фестивалю, захід щорічно проводиться не у Південній Кореї, а в Південній Каліфорнії, США. Саме там проходить один з найбільших музичних фестивалів світу за участю виконавців з індустрії K-поп-музики Південної Кореї. Через обмеження на поїздки в Азії корейські виконавці не можуть прибути на подію, через що дату фестивалю було вирішено відкласти на невизначений термін. 18-й за рахунком фестиваль повинен був відбутись 25 квітня 2020 року.



Korea Times Music Festival у США відклали на невизначений термін

Treefort Music Fest

П'ятиденний інді-рок-фестиваль, який проводиться в багатьох місцях у центрі міста Бойз, штат Айдахо, США наприкінці березня, цьогоріч теж довелось скасувати організаторам події. Замість 25-29 березня він відбудеться 23-27 вересня 2020 року. Представники фестивалю заявили, що перенесення музичної події наразі є найкращим вирішенням ситуації, що склалась у США у зв'язку з коронавірусом.



Treefort Music Fest перенесли на пів року вперед

Концерти

Мерая Кері

Американська попзірка змушена була перенести своє концертне шоу на Гаваях з 10 березня на листопад цього року. А все через обмеження вильотів із США через коронавірус.

"Алоха, Гаваї! Мені так сумно оголосити, що я відкладаю шоу до листопада. Я була би дуже рада повернутись на Гаваї у свій "ювілейний" місяць, але ситуація з міжнародним обмеженням поїздок змушує нас задуматись про безпеку та благополуччя кожного", – заявила зірка.

Aloha Hawaii!! I'm so so sad to have to announce that I'm postponing my show to November. I was so excited to come back to Hawaii on my "anniversary month" but evolving international travel restrictions force us to consider everyone's safety and well being. (Cont.) pic.twitter.com/HVbPX6PSxm — Mariah Carey (@MariahCarey) March 3, 2020

Мадонна

Останні два концерти в рамках туру Madame X, які повинні були відбутись 10 і 11 березня у столиці Франції, також довелось скасувати. Сталось це у зв'язку з розпорядженням місцевої поліції, яка заборонила всі заходи у місті з аудиторією у більше ніж тисяча людей.

Детальніше Через коронавірус скасували концерти Мадонни в Парижі

Green Day

Американський панк-рок гурт Green Day скасував всі свої концерти в Азії в рамках туру Hella Mega, які були заплановані на березень. Йдеться про наступні міста: Бангкок, Гонконг, Маніла, Осака, Сінгапур, Сеул, Тайбей і Токіо. "На жаль, ми прийняли важке рішення відкласти наші майбутні шоу в Азії через проблеми зі здоров'ям + подорожі з коронавірусом. Ми знаємо, що це відстій, оскільки ми з нетерпінням очікували зустрічі з вами, але тримайте наші квитки, оскільки ми в ближчому часі оголосимо нові дати концертів", – заявили учаcники Green Day.

Авріл Лавінь

Канадсько-французька співачка заявила, що теж змушена відкласти частину свого туру Head Above Water World Tour в Азії, а саме – у містах Китаї, Японії, на Філіппінах і на Тайвані.

"Моя група, команда і я так старанно працювали, щоб провести цей тур по всьому світу, і зараз повністю збентежені. Будь ласка, подбайте про себе і будьте здорові. Ви у моїх думках і молитвах, і ми сподіваємося незабаром оголосити дати перенесених концертів", – заявила Арвіл Лавінь у своєму інстаграмі.

Ciara

Американська співачка планувала 19 березня виступити у своєму рідному місті в Техасі, США, але також змушена була його скасувати через загрозу коронавірусу. До речі, жінка зараз вагітна третьою дитиною.

"Я розчарована тим, що не зможу повернутися цього місяця в місце, де я народилася, в Форт-Худі, штат Техас, і влаштувати дивовижне шоу, яке ми запланували, проте я з нетерпінням чекаю можливості представити його вам пізніше у 2020 році. Я закликаю всіх проявити старанність у вживанні заходів, щоб залишатися здоровими і в безпеці!" – зазначила зірка.

Майлі Сайрус

Сайрус повинна була виступити хедлайнером на благодійному концерті World Tour Bushfire Relief 13 березня в Мельбурні, Австралія, але нещодавно заявила, що не зможе бути присутньою через рекомендації урядовців у США.

"Я дуже розчарований тим, що мене там немає, але я повинна робити те, що є правильним, щоб зберегти здоров'я і безпеку своєї групи і команди. Я все ще буду робити пожертвування, щоб допомогти жертвам австралійських пожеж. Вибачте, що сумую за всім в Австралії, але я скоро повернуся", – пояснила знаменитість.

I am so disappointed to not be there, but I have to do what is right to protect the health and safety of my band and crew. I will still be making a donation to help the victims of the Australian bush fire. I’m sorry to miss everyone in Australia, but I will be back soon. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 10, 2020

Модні покази

Тиждень моди в Японії

Через поширення вірусу в Японії на початку березня скасували Тиждень моди в Японії під назвою Rakuten Fashion Week. Модна подія мала прогриміти з 16 по 21 березня, де свої колекції повинні були представити місцеві дизайнери, але її довелось скасувати через поширення коронавірусу в країні.

Giorgio Armani

Знаменитий італійський бренд першим відреагував на стрімке поширення коронавірусу в Італії та в рамках Тижня моди у Мілані зробив показ власної колекції у пустому залі. По подіумах ходили лише моделі, а зали, де повинні були сидіти гості заходу, були порожніми та темними. Про нові дизайнерські речі глава бренду Джорджіо Армані прозвітував у соціальних мережах, а сам заявив що таке рішення він прийняв, щоб нікого не наражати на небезпеку.

Згодом Джорджіо Армані пожертував 1 мільйон євро з власної кишені на потреби лікарень в Італії. Пожертву від модельєра отримають три лікарні в Мілані та Департамент цивільного захисту.

Gucci

Незадовго після Giorgio Armani про скасування показу заявили і в Gucci. Представники італійського бренду повважали за потрібне не проводити шоу Cruise 2021, яке було заплановане на 18 травня у Сан-Франциско. А все через нестабільне становище у суспільстві та "постійні невизначеності, викликані спалахом коронавірусу". Оголосивши про запобіжний захід, представники Gucci запевнили, що невдовзі затвердять нове місце та час для Cruise 2021.

Ralph Lauren

Елітний бренд одягу Ralph Lauren теж вирішив скасувати показ колекції осінь-зима 2020, який мав відбутись у квітні 2020 року в Нью-Йорку. На таке рішення представники бренду пішли через спалах коронавірусу у світі. За словами представників модної марки, їм важливе здоров'я їхніх покупців, моделей та команди показу.

Versace

Бренд Versace також вирішив відкласти майбутнє шоу Cruise, яке мало відбутись 16 травня у США. Модний будинок скасував показ, як і попередні бренди через небезпеку зараження коронавірусом в команді бренду чи гостей показу. Бренд пообіцяв, що всі деталі щодо нової дати показу оголосять в найближчому часі.

Chanel

Французька марка традиційно мала провести свій показ Métiers d'Art осінь-зима 2020/2021 у китайському Пекіні, але плани на шоу також довелось відкласти через пандемію вірусу. Показ мав відбутись у травні 2020 року. Представники бренду також обіцяють всі деталі про подію повідомити згодом.

Prada

Разом з іншими люксовими брендами, в Prada також відмовились від шоу Cruise 2021, який повинен був відбутися в Японії 21 травня.