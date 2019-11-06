Що сталось із сусідкою Софі Дюмонд: автори "Джокера" відкрили секрет загадкового фрагмента

Мільйони кіноманів вже встигли переглянути кінострічку "Джокер" (Joker), яку номінували на премію Оскар-2020. Чимало з глядачів були в захваті від сюжету фільму і талановитої гри акторів. Однак мережу засипали питаннями про долю сусідки Джокера Софі, яку він вважав своєю коханою,

Відповідь на це питання вирішив дати режисер кінострічки Тодд Філліпс, передає IndieWire. За його словами, персонаж Софі Дюмонд став чи не найбільш загадковим у "Джокері". Спершу головний герой закохується у сусідку та починає з нею зустрічатись. Однак згодом з'ясовується, що це була його фантазія, а Софі насправді бачилась з Артуром Флексом (справжнє ім'я головного героя) всього один раз.

Читайте також: "Джокер": трейлери, сюжет та постер одного з найочікуваніших фільмів DC Comics

Після серії вбивств Джокер зрозумів, що бажані стосунки – це його вигадка, а фрагмент останньої розмови із Софі посіяв сумніви: чи залишилась живою дівчина. Чимало прихильників стверджували у мережі, що головний герой не міг її вбити, інші ж були впевненими – вона точно стала жертвою Артура, оскільки розчарувала його. Завершити дискусії кіноманів взявся режисер Тодд Філліпс.

"Як режисер і сценарист заявляю: він не вбивав її. Нам подобається ідея, що це майже як лакмусовий папірець для глядачів, щоб визначити, наскільки він божевільний. Більшість людей, з якими я говорив, вважають, що Артур не вбивав її, тому що вони зрозуміли – Джокер вбиває лише тих, хто нашкодив йому. Софі нічого йому не зробила. Більшість людей розуміють, що навіть як лиходій, Артур живе за певним моральним кодексом", – пояснив Тодд Феллікс.

Окрім цього, режисер зізнався, що навмисно залишив історію Софі Дюмонд до кінця не розкритою. Це підігрівало цікавість людей до кінострічки та змушувало їх більше розуміти поведінку Джокера.

Дивіться трейлер до фільму "Джокер": відео

Що відомо про фільм "Джокер"?Кінострічка стала чи не найбільш очікуваною новинкою кіно. Тому експерти не здивувались шаленому успіху фільму у світі. Зокрема, "Джокер" зібрав найбільші касові збори (93,5 мільйона доларів) у перший вікенд, побивши рекорд "Венома". Кінострічка завоювала головний приз Венеціанського кінофестивалю та побореться за Оскар у кількох номінаціях.



У центрі сюжету – історія одного з найвідоміших лиходіїв DC Comics. Події "Джокера" відбуваються у 1981 році, коли головний герой Артур Флекс мав невдалу кар'єру коміка і не міг знайти своє місце у суспільстві. Булінг, насмішки, відверті знущання змусили його кардинально змінити життя та поринути у світ злочинності і хаосу. Головні ролі у кінострічці зіграли Хоакін Фенікс, Роберт де Ніро, Зазі Бітц, Білл Кемп, Френсіс Конрой та інші. Прем'єра фільму "Джокер" в Україні відбулась 3 жовтня 2019 року.