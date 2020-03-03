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Що означає слово ауф на молодіжному сленгу

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Слово ауф – означає задоволення / Pexels

Молодіжних сленгів зараз настільки багато, що за всіма ними не вженешся. Серед низки маловідомих термінів – знайомимо вас із словом "ауф". Що воно означає – читайте далі.

Слово "ауф" – це молодіжний сленг, який передає неабияке захоплення чимось. Приклади застосування слова ауф: "Сьогодні у мене чудовий настрій! Ауф!", "Ауф! Це найкраще, що я бачила сьогодні", "Їхній відеокліп – просто ауф!".

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Сленгове слово "ауф" також можна трактувати відповідними значеннями до слова захоплення: "кайф", "круто", "клас", "бомба" і т.д. 

Молодіжний сленг – це соціолект підлітків у віці 12 – 22 років. Найчастіше новостворені слова користується популярністю серед школярів та студентів. Характерною особливістю, яка відрізняє молодіжний сленг від інших видів сленгу, є його швидка мінливість, яка пояснюється зміною поколінь.

Використання слова "ауф" в соціальних мережах

 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Новини культури
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