Що означає слово ауф на молодіжному сленгу

Молодіжних сленгів зараз настільки багато, що за всіма ними не вженешся. Серед низки маловідомих термінів – знайомимо вас із словом "ауф". Що воно означає – читайте далі.

Слово "ауф" – це молодіжний сленг, який передає неабияке захоплення чимось. Приклади застосування слова ауф: "Сьогодні у мене чудовий настрій! Ауф!", "Ауф! Це найкраще, що я бачила сьогодні", "Їхній відеокліп – просто ауф!".

Читайте також: Що означає слово краш на молодіжному сленгу

Сленгове слово "ауф" також можна трактувати відповідними значеннями до слова захоплення: "кайф", "круто", "клас", "бомба" і т.д.

Молодіжний сленг – це соціолект підлітків у віці 12 – 22 років. Найчастіше новостворені слова користується популярністю серед школярів та студентів. Характерною особливістю, яка відрізняє молодіжний сленг від інших видів сленгу, є його швидка мінливість, яка пояснюється зміною поколінь.

Використання слова "ауф" в соціальних мережах

Ауф, люблю цей кліп і пісню pic.twitter.com/gtihYVUpmf — Dh'oine (@yours_comstock) July 19, 2019

Самое милое, что я когда либо видела

Тут еще Чимин такой... прям АУФ pic.twitter.com/R3cLmAQhtZ — 빅토리아 (@joisticke) March 1, 2020

у нас в пятницу была ауф атмосфера pic.twitter.com/Kc3HKI7pTV — sazziREST (@sazzi_dash7loo) February 29, 2020