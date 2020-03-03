Що означає слово ауф на молодіжному сленгу
Молодіжних сленгів зараз настільки багато, що за всіма ними не вженешся. Серед низки маловідомих термінів – знайомимо вас із словом "ауф". Що воно означає – читайте далі.
Слово "ауф" – це молодіжний сленг, який передає неабияке захоплення чимось. Приклади застосування слова ауф: "Сьогодні у мене чудовий настрій! Ауф!", "Ауф! Це найкраще, що я бачила сьогодні", "Їхній відеокліп – просто ауф!".
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Сленгове слово "ауф" також можна трактувати відповідними значеннями до слова захоплення: "кайф", "круто", "клас", "бомба" і т.д.
Молодіжний сленг – це соціолект підлітків у віці 12 – 22 років. Найчастіше новостворені слова користується популярністю серед школярів та студентів. Характерною особливістю, яка відрізняє молодіжний сленг від інших видів сленгу, є його швидка мінливість, яка пояснюється зміною поколінь.
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