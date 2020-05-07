Що означає ЧСВ на молодіжному сленгу

Якщо ви активно користуєтеся соцмережами, читаєте молодіжні пабліки, то можете часто натрапляти на абревіатуру ЧСВ. Що вона означає і як її застосувати – читайте далі.

Абревіатуру ЧСВ активно використовують в молодіжному слензі. ЧСВ розшифровується російською мовою як –"чувство собственной важности". Почуття власної важливості можна помітити тоді, коли людина вважає себе кращою за оточуючих, не слухає нікого та не сприймає чужої думки. Іншими словами – це персона з гординею.

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Людям з високою самооцінкою не важливо, що їм скажуть, їм важливо лише, аби слухали їхню думку. ЧСВ – симптом сучасного світу, який примушує людину постійно брати верх над усіма, щоб бути кращим. Однак така зверхня поведінка призводить лише до сварок та непорозумінь.

Молодіжний сленг – це соціолект підлітків у віці 12 – 22 років. Найчастіше новостворені слова користується популярністю серед школярів та студентів. Характерною особливістю, яка відрізняє молодіжний сленг від інших видів сленгу, є його швидка мінливість, яка пояснюється зміною поколінь.

Приклади застосування почуття власної важливості – ЧСВ

"Твоє ЧСВ перебільшено"

"Підвищуй свій ЧСВ тоді, коли у тебе все вийде".

"Вважаєш себе крутим, але насправді в тебе нічого немає, окрім ЧСВ".

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Використання ЧСВ у соціальних мережах

Бо люди підсвідомо не вірять що їм можуть відмовити. Чсв воно таке. Ну і зразу вилазить вся чорнуха з людини. — Vitalii Tarnavskiy (@Erleke) April 28, 2020

Інколи я дуже ЧСВ

Але мене люблять будь-якою і тому я ще дуже щаслива — Zara (@y_zaritska) April 30, 2020

*погані жарти про ЧСВ/я не знаю, чи буде коректно ПВВ(почуття власної важливості, пхпх)/* — неурбаністичний роман? (@spacesushi_) May 5, 2020

Скоріше за все ще пройшов "курси личностного роста" або щось подібне де псіхологі накачують ЧСВ за три доби та стирають обмеження раді досягнення мети. Це було дуже популярно (а може і є) — Dim (@Dmytro04882533) May 5, 2020

ЧСВ - головна біда людства https://t.co/OwATlEshuD — Пабліш Україна (@PublishComUa) May 2, 2020