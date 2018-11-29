Що таке мезотерапія обличчя і як її застосувати у домашніх умовах

Мабуть, немає у світі жінки, яка б не задумувалась про те, як зберегти свою молодість. На допомогу їй приходять сучасні методи догляду за обличчям, які відновлюють водний баланс шкіри та захищають її від передчасного старіння.

До такої категорії належить мезотерапія – процедура, яка набула значної популярності наприкінці 1980-их років. Відтоді всі модниці світу звертаються до неї, щоб зберегти красу та молодість своєї шкіри обличчя.

Читайте також: Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи

Для чого потрібна мезотерапія?

Суть мезотерапії полягає у введенні під шкіру спеціальних коктейлів, що живлять її зсередини. До їх складу зазвичай входять гіалуронова кислота, вітаміни, амінокислоти та мікроелементи. Саме вони проникають в нижній шар шкіри та прискорюють обмінні процеси, сприяючи утворенню нових клітин. Таким чином тон обличчя за короткий час вирівнюється, зморшки розгладжуються, а шкіра стає сяючою та здоровою.

Реєструйся у проекті "Секрети краси" та щоп'ятниці бери участь у розіграші сертифікату номіналом 5000 гривень на придбання косметики!

Через такий ефект процедура отримала чималу популярність у світі, адже, не затрачаючи багато часу, кожна жінка має змогу омолодити своє обличчя, зволожити та покращити колір шкіри.

Це можна зробити як в салоні краси, так і в домашніх умовах. При цьому, за словами блогерів, самостійне нанесення засобів для мезотерапії має не менший ефект, аніж від відвідання косметолога.

Варто зазначити, що у салоні процедуру найчастіше роблять за допомогою мікроін'єкцій, що проникають в шкіру на глибину 0,4 – 0,5 мм. Фахівці роблять це спеціальним шприцом. Водночас у домашніх умовах цю процедуру можна замінити на приємнішу – звичайне нанесення спеціального засобу із лінії MEZOcomplex від Bielita.

Як правильно обрати засоби із MEZOcomplex?

Перед вибором спеціального засобу для мезотерапії варто звернути увагу на вікові категорії. Справа в тому, що з роками шкіра обличчя потребує особливого догляду. Якщо дівчина до 30 прагне запобігти старінню шкіри, то для цього підійдуть мезокреми для очищення і догляду.

Вже у 30 років шкіра потребує глибокого зволоження. Таким українкам експерти радять скористатись засобами, які стимулюють синтез власної гіалуронової кислоти, що зрештою забезпечує пружність і щільність шкіри, розгладження зморшок і вирівнення тону.



Підвищеного догляду шкіра потребує після 30-ти років

Інтенсивне омолодження шкіри пропонують жінкам віком 40+. Їх шкіра зазнає вікових змін, зокрема, знижується товщина дерми і епідермісу, шкіра втрачає тонус, мімічні зморшки перетворюються в глибокі, навколо очей утворюються "гусячі лапки", під очима з'являються темні кола і набряки.

Читайте також: Топ-5 продуктів, які допоможуть жінкам зберегти красу

Всі ці недоліки легко можна усунути за допомогою засобів із вмістом екстракта водоростей Pelvetia canaliculata. Помітний ефект від їх застосування можна помітити через 42 дні.

Косметика для жінок віком 50+ спрямована на розгладження зморшок і ліній на лобі, носогубних складок. Окрім цього, мезокреми активують гени, які безпосередньо впливають на синтез гіалуронової кислоти, колагену і еластину. Після двох тижнів користування такою косметикою ви побачите ефект мезотерапії.

Корисні поради від блогерів:

Перед процедурою варто очистити шкіру від косметики.

Не слід наносити засіб із MEZOcomplex, якщо у вас є алергія на один з його компонентів.

Повторіть курс мезотерапії через півроку.

Наносьте мезокрем кожного дня упродовж місяця. Таким чином ви побачите ефект від курсу.

Не варто наносити засіб брудними руками. Перед процедурою ретельно вимийте їх з милом.

Красивий та ефектний вигляд – це клопітка праця кожної жінки, яка триває упродовж всього життя. Допомагають сучасним красуням інновації, що значно полегшують процес догляду за собою. Відтак виглядати ефектно стає дедалі простіше.

Читайте також: Які продукти найкраще збережуть молодість шкіри