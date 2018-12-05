Що таке ВВ-шампунь і чому його варто спробувати

Здорове та красиве волосся – запорука чудового вигляду кожної жінки. Тоді навіть звичайна укладка виглядає розкішно, а зачіска тримає форму упродовж всього дня.

Фахівці з всього світу активно працюють, аби саме їхні засоби підходили кожній жінці. Упродовж кількох років вони створили десятки новинок, які згодом опинилися на прилавках магазинів. Проте не всі засоби, особливо шампуні, відповідають очікуванням. Ламке та посічене волосся продовжує виглядати непривабливо, а волосся жирніє надто швидко.

Реєструйся в проекті "Секрети краси" і щоп'ятниці бери участь в розіграші сертифікату номіналом 5000 гривень на придбання косметики!

Після тривалих пошуків кожна жінка все ж може знайти косметичний засіб, який допоможе її волоссю виглядати чудово. Однак інколи це завдання можна полегшити, обравши шампунь, який не тільки підійде будь-якому типу волосся, але й матиме комплексний ефект. Так, засіб із серії ВВ від "Вітэкс" належить саме до такої категорії.

За словами виробника, шампунь дозволяє отримати 12 ефектів, які помітні після перших же днів використання. Зокрема, засіб ефективно очищує, зміцнює корені, стимулює ріст, нормалізує гідробаланс шкіри голови, відновлює волосся та усуває проблему ламкості. Окрім цього, після використання ВВ-шампуню волосся стає шовковистим та блискучим, а про посічені кінчики згодом можна забути.

Читайте також: Топ-3 маски для волосся, які стануть у нагоді взимку

Водночас всі жінки, які мають не густе волосся, завдяки ВВ-шампуню з легкістю укладатимуть його. Після миття голови зачіска виглядатиме об’ємно, а ламке та заплутане волосся залишиться в минулому.

Варто зазначити, що на красу волосся впливають не тільки косметичні засоби, але й правильне їх застосування. Перед процедурою розчешіть волосся гребенем. Після цього промийте його теплою водою. На мокре волосся нанесіть ВВ-шампунь, після чого масажуйте голову до утворення піни. Ретельно змийте ВВ-шампунь теплою протічною водою.

via GIPHY

Корисні поради щодо використання ВВ-шампуню:

Багато – не завжди ефективно. Не потрібно виливати півпляшки шампуню за один раз. ВВ-шампунь досить економний, а однієї упаковки вистачає на майже 2 місяці. Для короткого волосся використовуйте краплю, діаметром 1 – 2 сантиметра, для довгого – вдвічі більше.

Не тріть волосся під час миття. Для ефективного очищення та відновлення потрібно легко масувати його.

Ретельно змивайте засіб протічною водою. Експерти рекомендують це робити до 5 хвилин. Таким чином ВВ-шампунь змиється з волосся, а його ефект буде більш відчутним.

Результат від використання ВВ-шампуню посилюється, якщо доповнити його кремом із цієї серії або ж бальзамом.

Читайте також: Як покращити ріст волосся у домашніх умовах: ефективні поради