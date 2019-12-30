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Що треба встигнути перед Новим роком: 5 обов'язкових справ від Олі Цибульської

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Оля Цибульська: Що треба встигнути до Нового року / Instagram / @cybulskaya

У переддень Нового року українці накопичили чимало справ, які потрібно вирішити до початку 2020-го. Своїм списком поділилась і співачка Оля Цибульська. Тож що слід встигнути до початку січня – дивіться у порадах від артистки.

Як відомо, Оля Цибульська – активний блогер. На офіційній інстаграм-сторінці вона активно ділиться з підписниками своїми рецептами стрункості та сімейного щастя. Не оминула увагою зірка і новорічні свята, тому поширила у мережі 5 справ, які слід вирішити до 1 січня 2020 року.  

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Що потрібно зробити до Нового року

1. Не варто забувати, що Новий рік – досить сімейне свято. Тому, коли діти чи рідні прокинуться 1 січня, їм буде приємно знайти під ялинкою несподівані сюрпризи. Відтак не полінуйтесь та придбайте подарунки.

Купити подарунки рідним і друзям. Знайти подарунок собі. "Випадково" надіслати чоловіку посилання на нього і додати: "Ой, не тобі",
– порадила Оля Цибульська. 

Шопінг

2. Приміряйте найкращі вбрання зі свого гардеробу. Оля Цибульська планує одягнути свої сценічні образи, щоб обрати найкращий. А от українкам варто подбати наперед про одяг для Нового року, адже "як зустрінеш рік, так його і проведеш". 

Переміряти зі стилістом всі концертні образи. Зрадіти від того, що в Новорічну ніч розкішно виглядатиму на сцені. Ще більше зрадіти від того, що потім вдома переодягнуся в піжаму,
– поділилась справою №2 Оля Цибульська.

3. Діти завжди щиро вірять у Миколая та Діда Мороза, тому подбайте про те, щоб вони зберегли це відчуття дива надовго. 

Розсипати з сином ввечері муку біля ялинки і чекати на сліди Діда Мороза. Зранку не знайти муку. Знайти білого кота, який ще звечора був сірим,
– написала артистка. 

4. "Скласти список покупок для столу. Піти в супермаркет. Побачити черги на касу. Згадати, що я не їм після 19-ої години", – жартома додала вона.

5. І на завершення не забудьте загадати бажання, яке неодмінно здійсниться у Новому 2020 році!

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новорічні свята Оля Цибульська Поради
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