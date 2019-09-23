Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти

Сьогодні, 23 вересня, члени королівської сім'ї, герцог і герцогиня Сассекські, вирушають у свій перший сімейний тур. Згідно з програмою, Меган Маркл і принц Гаррі проведуть 10 днів в Африці і, що найцікавіше, разом з ними в свою дебютну тривалу поїздку вирушає 4-місячний Арчі Харрісон. Тож, що входить у програму туру молодого сімейства – читайте на LifeStyle 24.

Оскільки раніше Меган Маркл активно взаємодіяла з тими, хто потребував допомоги, та організовувала благодійні заходи, після народження сина шанувальникам герцогині неабияк не вистачало. Проте сьогодні, 23 вересня, декретна відпустка знаменитої матусі дійшла кінця і вона разом з принцом Гаррі та їхнім сином Арчі вирушають у тур Африкою.

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На початку вересня на офіційній сторінці герцогів Сассекських в Instagram з'явилися перші подробиці їхньої подорожі. За словами представників королівського сімейства, тур триватиме до 2 жовтня. Протягом 10 днів принц Гаррі і Меган Маркл запланували провести 35 зустрічей і заходів. У цей час поряд з молодою матусею буде няня, яка допомагатиме їй доглядати за Арчі, а також персональні стилісти.

Як запевняють представники подружжя, тур Африкою є дуже важливим для них двох, а також для Великобританії, адже подорож організувало Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності Націй. Також сам Гаррі неймовірно пишається тим, що продовжує справу своєї матері, принцеси Діани, яка виконувала гуманітарну місію у ПАР.

Першою зупинкою герцогів Сассекських і їхнього сина Арчі Харрісона стане столиця Південної Африки – Кейптаун. На порядку денному у Меган Маркл – провести заходи, метою яких буде зосередити увагу жінок на проблемі гендерної нерівності, домашнього насильства та навіть убивств.



Меган Маркл / Getty Images

Також під час туру новоспечена матуся відвідає благодійну організацію, яка допомагає матерям. Про допомогу, яку Меган може забезпечити їм, вона подумала заздалегідь. В поїздку герцогиня Сассекська візьме з собою книжки, розмальовки, ручки, олівці, іграшки, а також одяг свого сина. Все це вона має намір віддати потребуючим матерям.

Після перших зустрічей у Кейптауні внук Єлизавети ІІ сам подасться до Боствани та Анголи. Поки його дружина працюватиме з місцевими жінками, він привертатиме увагу до охорони здоров'я, природи, а також співробітництва і зв'язків Африки з Великобританією. Пізніше герцогиня Сассекська з 4-місячним сином Арчі вирушить до Малави, де пізніше до них приєднається принц Гаррі.

Як раніше повідомлялося, в Малаві королівське подружжя планує розвивати благодійну організацію Sentebale, яку принц Гаррі заснував спільно з принцом Сіме у 2006 році. Робота фонду спрямована на допомогу хворим на ВІЛ та СНІД в Лесото, Малаві і Ботсвані. Тур сімейства завершуватиметься у Йоганнесбурзі.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images