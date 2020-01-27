Що відомо про українку Надію Шпаченко, яка отримала Греммі

Українська піаністка Надія Шпаченко відзначилася премією Греммі в номінації "Найкраща класична збірка" (The Poetry Of Places). Церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі пройшла 26 січня у Лос-Анджелесі. Що відомо про талановиту піаністку – читайте далі.

Народилася Надія Шпаченко в Україні, де й провела більшу частину свого життя. У 1994 році з матір’ю переїхала в США, щоб отримати ступінь бакалавра класичної музики в Кембриджі.

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На сайті Національного симфонічного оркестру України зазначається, що Шпаченко почала навчання в класах фортепіано, віолончелі і композиції у віці п'яти років. Вже у 13-річному віці розпочала свою композиторську діяльність разом з оркестром у Харківській філармонії, зайнявши друге місце у Всеукраїнському конкурсі юних композиторів.

Із сольними та камерними концертами піаністка виступала в Північній Америці та Європі в таких залах, як Музей мистецтв Лос-Анджелеса, музей "Phillips Collection" у Вашингтоні, "Chateau de Modave" в Бельгії, "Concertgebouw" в Амстердамі і Карнегі-хол у Нью-Йорку.

Шпаченко також гастролювала в Мексиці з оркестром "Baja California" і виступала з оркестром Харківської філармонії та симфонічним оркестром Сан-Бернардіно в Каліфорнії.



Надія Шпаченко на бранчі номінантів премії / Facebook

Уродженка України отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії. Серед її педагогів – Джон Перрі, Віктор Розенбаум, Віктор Дерев’янко та Серафима Шварц.

Надія Шпаченко працює професором музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті у Помоні. В Америці вона відома активним виконанням сучасної музики.

Під час своїх концертів піаністка виконує твори за роялем, грає на іграшкових фортепіано, клавесині та перкусії. Її виступи супроводжуються декламацією, грою на синтезаторі та мультимедійними матеріалами.

Музичні виконання творів Надії Шпаченко

Shpachenko performs Arensky's An der Quelle: дивіться відео онлайн

Shpachenko performs "Future Feelings" by Isaac Schankler: дивіться відео онлайн