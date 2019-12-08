Що відомо про виконавця Juice Wrld: кар'єра та особисте життя

Американський співак та автор пісень, який працював під псевдонімом Juice Wrld, раптово помер 8 грудня, коли очікував на пересадку в аеропорту Чикаго. Він перебував на піку своєї музичної кар'єри та лише у 21 виборов чимало престижних нагород. Якою була біографія Juice Wrld, читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Juice Wrld – один із наймолодших хіп-хоп виконавців, якому вже вдалося ввійти в історію світової музики. Справжнє ім'я артиста, який народився в околицях Чикаго, Джаред Хіггінс.

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Біографія

Незважаючи на заборони консервативної матері-християнки, він з самого дитинства захоплювався репкультурою. У його багатодітній родині брати привили йому любов до такий іменитих виконавців, як Gucci Mane та Lil Wayne.



Juice Wrld / Instagram / @juicewrld999

У старшій школі він зрозумів, що його покликання – музика. Проте завершити навчання в школі йому не судилося. Juice Wrld вже у юному віці страждав від наркотичної залежності. Стан його здоров'я значно погіршувався і співак був змушений розпочати тривале лікування. Він перестав вживати сильні наркотики і перейшов на медикаментозну марихуану.

Вдома він освоїв гру на фортепіано, гітарі та барабанах. Його музичні поривання схвально оцінила мати, яка виховувала дітей самостійно. Перший трек "Foreve" на Soundcloud він випустив 2015 року під псевдонімом JuiceTheKidd. Він обрав собі псевдонім від зачіски "juice cut", а згодом додав "Wrld".



Juice Wrld / Instagram / @juicewrld999

Музична кар'єра

2017 року світ побачив трек "Too Much Cash", який спродюсував Нік Міра. Він залишався його продюсером протягом всієї кар'єри. Долучившись до колективу "Internet Money" Джареду Хіггінсу вдалося випустити свій дебютний альбом "9 9 9" у червні 2017. Серед кількох треків була пісня "Lucid Dreams", яка принесла йому визнання на американському хіт-параді Billboard Hot 100 chart.

Він підписав контракт з американським музичним лейблом Interscope Records на 3 мільйони доларів. Juice Wrld здобув звання "Кращий новий артист" на премії Billboard Music Awards 2019.

Juice Wrld – Lucid Dreams: дивіться кліп онлайн

У травні 2018 року світ побачив дебютний студійний альбом виконавця "Goodbye & Good Riddance". А в березні 2019 – альбом "Death Race".



Juice Wrld / Instagram / @juicewrld999

Особисте життя

З 2019 він мешкав у Лос-Анджелесі зі своєю дівчиною Алексією. Співак часто публікував романтичні світлини з коханою на особистій сторінці в інстаграмі.



Juice Wrld з коханою / Instagram / @juicewrld999