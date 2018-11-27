Без події, яка трапилась 66 мільйонів років тому, могло не бути людства: унікальні дослідження

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Динозаври
Динозаври / unsplash.com

Вчені помітили, що маловідоме місце Чикшулуб-Пуерто, що на мексиканському півострові, розташоване в центрі кратера, має підозріло рівні краї. Спершу дослідники сприйняли це за незвичайне природне явище, однак дослідження перевершили всі сподівання.

Як повідомляє ВВС, на півострові Юкатан розташований один з найбільших у світі кратерів діаметром майже 180 км. Він утворився близько 66 мільйонів років тому. Щодо його появи існує багато легенд та припущень, однак вченим нарешті вдалось розібратись із всесвітньою загадкою.

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У середині 1980-тих група американських археологів роздивлялись супутникові знімки півострова Юкатан у Мексиці. Тоді вчені виявили кільце, краї якого настільки рівні, що складається враження, ніби вони намальовані циркулем.

Кратер від астероїда в Мексиці
Кратер на мексиканському півострові діаметром 180 км / BBC

Американські вчені вважають, що ця гірська порода утворилась через падіння гігантського астероїда діаметром близько 12 км приблизно 66 мільйонів років тому. Геологи NASA кажуть, що кратер є наслідком цього випадку. Саме це могло стати причиною винищення динозаврів та 75% всього живого на планеті.

На даний час містечко на півострові Мексики відоме своїми печерами з кришталево-чистою водою. Місцеві називають їх сенотами, що в перекладі означає "криниці".

Печери на мексиканському півострові
Вода в печерах на острові Юкатан / BBC

Теги: LifeStyle Подорожі Мексика Мексиканська затока дослідження
Джерело: Lifestyle
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