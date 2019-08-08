Що, як вашим психологом може бути… кіт?

8 серпня – ідеальний день для тих, хто любить муркотунів: неофіційне свято котів, що відзначається у всьому світі. Окрім того, що котики – гарні партнери у читанні, роботі, налагодженні домашніх справ та готуванні їжі, це ще ті філософи! Своїм муркотінням вони можуть заспокоїти у найскрутніші часи, а їхня поведінка може стати гарною рольовою моделлю для життя.

Стефан Ґарньє – не просто господар кота зі стажем. Він 15 років спостерігав за своїм улюбленцем і зрозумів, що його власний кіт може бути…справжнім лайф-коучем. Адже власним прикладом кіт може навчити багато чому. Власними ідеями та інтерпретацією він поділився у книзі "Думай і дій як кіт".

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Свобода

Якщо ви забуваєте, що ви вільні робити все, що вважаєте за потрібне, то кіт вам про це нагадає. Не можна залізти поміж стелею та шафою? Ха! А ви перевіряли? Вважаєте, що почате треба доводити до кінця, але вже на шляху до виконання розумієте, що взялися не за те? То змініть напрямок! Подивіться на власного кота: це просто маніфест свободи! Він робить лише те, що вирішив робити сам: якщо коту щось треба – все одно залізе, дістане; а як не треба – піде, тут ви його і бачили. Очевидно, що його життя прекрасне! А ваше?

Спокій

Ви коли-небудь намагалися взбісити кота навмисне? Ні, не коли він сам нападає та хоче погратися, а коли саме ви хочете його вибісити? Якщо спробували, то знаєте, що навряд чи це можливо: кіт може дряпнути, розвернутися та піти, або взагалі лежати без жодної реакції на ваші дії, наче вас і немає. Просто дзен-практик (здебільшого)! Як часто ви можете робити те, що вам хочеться, не звертаючи увагу на сторонні подразники? Головне не те, наскільки сильний подразник, а те, щоб ви обирали себе та свій комфорт.

Самоствердження

Як часто ви не проходили співбесіди не через брак кваліфікації, а через сором, ненависний ефект Данінга-Крюгера, невпевненість, абощо? На шляху до омріяного, ми часто плутаємось у власних комплексах і "тарганах", тому боїмося відстояти те, на що претендуємо. Але у котів все працює інакше. Ви думаєте, що це ваш стілець? Хоч як: тільки-но ви встаєте, кіт одразу займає його.

До речі, йому байдуже, чи пішли ви за кавою, чи більше не збираєтесь сідати на це місце; так само йому байдуже, що він нашкодив півгодинки тому. Коту подобається це місце, тож будьте ласкаві – посуньтеся. І ви знаєте, що від цього нікому не стає гірше, навіть кумедно струшувати його зі стільця, чи намагатися вмоститися одночасно. Тож чому ви боїтеся спробувати, адже вам це потрібно?

Передусім думайте про себе

Так, коти часто бувають егоїстами. Але в міру: їх цікавить власний добробут. Адже, як людина може насолоджувати м'якою шерстю та щирим муркотінням, коли кіт буде незадоволений? Принцип простий та зрозумілий: поки ви не матимете бажаного, вам не буде чим ділитися з іншими. Облаштовуйте свою територію, якщо щось не влаштовує – кажіть, якщо щось треба – поборіться за це. Бо хто за вас попіклується, якщо ви самі здаєтесь?

Кіт любить себе

Ви колись бачили кота, який би хотів бути …. принаймні іншим котом? Навряд: коти справляють враження того, що вони – найбільш гідні, хороші та муркотливі. Так-так, саме вони. Саме в цього кота є родзинка, якої немає в інших. І байдуже, що з першого разу ви можете не зрозуміти, про що йдеться: він знає. Коти сприймають себе такими, якими вони є, і не намагаються бути кимось іншим. Знаєте, якби люди здебільшого робили те саме, то щасливих та усміхнених перехожих було б значно більше!

Коти – дивовижні створіння, в них є чому повчитися: коли уважно стежиш за звичками свого улюбленця, розумієш, як зробити життя простішим та щасливішим.

Автор: Юлія Орлова – генеральна директорка видавництва Vivat