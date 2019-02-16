"Що з вокалом": у мережі гостро розкритикували виступ KAZKA на Нацвідборі Євробачення-2019

Український гурт KAZKA вразив тогорічним шаленим успіхом після виходу пісні "Плакала", згодом артисти заявили про те, що поборються за можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 в Ізраїлі.

Безліч шанувальників гурту очікували на виступ KAZKA з піснею Apart, однак після співу у прямому ефірі користувачі у мережі вибухнули критикою у коментарях.

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Так, підписники сторінки Євробачення в Instagram наголосили, що розчаровані піснею і вважають її "слабенькою".

"Жахливо співає і пісня не про що", "Що з вокалом?", "Жахіття, що з її голосом?", "Очікувала більшого від такої перспективної групи", "Все чудово, крім її вокалу", "Ну і де люди, які писали, що вона круто співає", – пишуть Інтернет-юзери.

Натомість журі Національного відбору Євробачення-2019 в Україні похвалили виступ гурту.



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Дивіться виступ гурту KAZKA на Нацвідборі Євробачення-2019: