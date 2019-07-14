Що здивувало Олену Шоптенко на Каннському кінофестивалі: цікаві деталі

Український хореограф Олена Шоптенко розповіла про свої враження від 72-го Міжнародного Каннського кінофестивалю, який проходив з 14 по 25 травня.

Про це Шоптенко розповіла в інтерв'ю з Катериною Осадчою у програмі "Світське життя".

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За словами Олени, вона не очікувала, що червона доріжка Каннського кінофестивалю буде не такою великою, як це, зазвичай, показано на телеекранах.

Зірка додала, що вона переймалася через вечірню пишну сукню, яку обрала для виходу, щоб не впасти через неї.

Насправді я була здивована тим, що червоний хідник Каннського кінофестивалю – такий маленький! Він завдовжки десь приблизно 8 метрів, а, коли це дійство показують по телебаченню, то здається, що метрів 20 так точно! У мене була досить пишна сукня від Івана Фролова, і я дуже хвилювалася через те, аби не наступити на неї і не впасти. Хоча, якби я впала, то це було б помітніше, аніж я просто красиво пройшлася б. Ми приїхали вночі, за день до фестивалю, і я тренувалася ходити у цій сукні по готелю. У мене все вийшло!

– повідомила українка.

Нагадаємо, для публічного заходу Шоптенко приміряла сукню темно-зеленого кольору, яку доповнила елегантною зачіскою та прикрасами. Хореограф залюбки позувала перед десятками камер, стоячи поряд із дизайнером Катериною Сільченко.

Що відомо про Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році і відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.