Щоб була як у Моніки з "Друзів": в IKEA можна зібрати кімнати з відомих серіалів
Відомий шведський меблевий гігант IKEA здивував своїх клієнтів черговою креативною пропозицією.
Дизайнери інтер'єрів попрацювали над тим, що у найменших деталях відтворити вітальні з улюблених кіносеріалів та мультфільмів.
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Інтер'єри із серіалу "Друзі", "Дивні дива" і культового мультсеріалу "Сімпсони" бренд використав для рекламної кампанії на території Об'єднаних Арабських Еміратів.
Кожну з віталень можна скласти самотужки як пазл. Наприклад, якщо ви хочете у своєму домі облаштувати таку ж вітальню, як у Моніки з серіалу "Друзі" достатньо зайти на сайт IKEA і вибрати усі необхідні елементи декору, які бажаєте замовити.
Запросто можна облаштувати таку ж вітальню, в якій любить зависати перед телевізором сімейство "Сімпсонів" з однойменного мульфільму.
Якщо ж ви фанат серіалу "Дивні дива", можете облаштувати у своєму помешканні частину цього творіння Netflix.
Серія отримала назву Real Life. Її творці зізналися, що працювали над ідеєю всього два місяці й намагались відшукати максимально подібні деталі до кожного інтер'єру. Самим доведеться докупити лише книги та побутову техніку.
Раніше в IKEA запустили сервіс оренди меблів.