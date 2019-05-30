Щоб була як у Моніки з "Друзів": в IKEA можна зібрати кімнати з відомих серіалів

187 Читать новость на русском
IKEA пропонує відтворити вдома інтер'єри кімнат улюблених серіалів
IKEA пропонує відтворити вдома інтер'єри кімнат улюблених серіалів / Кадр з відео

Відомий шведський меблевий гігант IKEA здивував своїх клієнтів черговою креативною пропозицією.

Дизайнери інтер'єрів попрацювали над тим, що у найменших деталях відтворити вітальні з улюблених кіносеріалів та мультфільмів.

Дивіться також: Впізнати кіно за готельним номером: дизайнери створили надреалістичну візуалізацію

Інтер'єри із серіалу "Друзі", "Дивні дива" і культового мультсеріалу "Сімпсони" бренд використав для рекламної кампанії на території Об'єднаних Арабських Еміратів.

Кожну з віталень можна скласти самотужки як пазл. Наприклад, якщо ви хочете у своєму домі облаштувати таку ж вітальню, як у Моніки з серіалу "Друзі" достатньо зайти на сайт IKEA і вибрати усі необхідні елементи декору, які бажаєте замовити.

 

 

Запросто можна облаштувати таку ж вітальню, в якій любить зависати перед телевізором сімейство "Сімпсонів" з однойменного мульфільму.

 

 

Якщо ж ви фанат серіалу "Дивні дива", можете облаштувати у своєму помешканні частину цього творіння Netflix.

 

 

Серія отримала назву Real Life. Її творці зізналися, що працювали над ідеєю всього два місяці й намагались відшукати максимально подібні деталі до кожного інтер'єру. Самим доведеться докупити лише книги та побутову техніку.

via GIPHY

Раніше в IKEA запустили сервіс оренди меблів.

Що відомо про вихід Ikea На український ринок: читайте більше
blog_ava
Помста Порошенка: чому Гройсмана не звільнили з посади прем’єра?
сьогодні
4013
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини нерухомості Кіно Дизайн Ідеї для інтер'єру IKEA
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій
сьогодні 15:32 Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій
193
Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
29 травня 09:02 Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
902
"Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
28 травня 11:22 "Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
Юлія Ліпенцева 1197
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
28 травня 11:00 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 2301
Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
27 травня 16:03 Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
Марія Ягодка 1539
Новини
Більше новин
Залиште відгук