Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту

Смілива історія, яка стала найвідомішим документальним артефактом Другої світової війни, була написана єврейською дівчинкою-підлітком Анною Франк. Вона народилася 12 червня 1929 року у Франкфурт-на-Майні та померла у 1945 році в таборі Берген-Бельзен в Німеччині, а її знаменитий щоденник про перебування в концтаборі Аушвіц і в таборі Берген-Бельзена назавжди закарбував Анну в історії.

Анна Франк – це лише одна з понад мільйон єврейських дітей, які загинули під час Голокосту. З 1933 року сім'я Анни переховувалась в Амстердамі, але згодом вона була схоплена та відправлена до концтабору в Аушвіц, а пізніше до Берген-Бельзена. У 1945 році Анна, яка страждала від голоду, інфекційних хвороб і рабської праці у таборі смерті, померла.

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Анна з сестрою Марго відразу через кілька тижнів після прибуття в табір заразилися коростою. Ронні Гольдштейн-Ван Клееф, що пережила Голокост, познайомилася з родиною Франк в транзитному таборі Вестерборк в Голландії. Ронні розповіла, що "дівчатка виглядали жахливо, їхні тіла були суцільно вкриті виразками від корости і стан їхнього здоров'я різко погіршувався".

Додамо: в Instagram з'явився акаунт, який у своїх Stories розповідає про жахи Голокосту крізь призму однієї людини – 13-річної Єви Хейман. Серіал заснований на реальних подіях. Дівчинка у 1944 році загинула в Освенцимі. Сценарій писали, спираючись на її щоденник. У ньому Єва детально описала своє життя кількох воєнних місяців. Аби зацікавити молоде покоління історією, проект запустили у незвичному форматі – Instagram-серіал. До речі, знімали його у Львові.

Єдиним родичем Франк, хто зміг вижити у нацистських таборах, був батько Анни Отто Франк. Він помер в 1980 році у Швейцарії.

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Про дівчинку світ дізнався завдяки її щоденнику, у якому вона розповідала про своє житті та події, що з нею траплялися. Він був знайдений в таємній кімнаті після арешту сім'ї. Його зберегла жінка Міп Гіз, яка допомагала переховувати Анну Франку в окупованому нацистською Німеччиною Амстердамі у 1942-1944 роках.



Анна Франк

Щоденник Анни Франк після війни був опублікований багатьма мовами і введений в шкільні програми багатьох країн світу. Його особливість полягає у тому, що у нотатках описані не тільки моторошні події війни, а життя єврейської дівчинки-підлітка у ці часи.

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В день народження Анни Франк, яка стала жертвою Голокосту, редакція LifeStyle 24 зробила підбірку цитат з її щоденнику.

Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат

1. "Любов, що таке любов? Я думаю, що це не висловили словами. Любов – це означає розуміти іншого, ділити з ним щастя і горе. І фізична любов в якийсь момент теж невід'ємна від цього. Ти щось ділиш з іншим, віддаєш і отримуєш – не суттєво, в законному шлюбі, з дітьми або без. Не важливо, невинні відносини чи ні, головне, що хтось поруч, розуміє тебе і повністю тобі належить!"

2. Після кожної війни завжди говорять: це ніколи більше не повториться, війна – такий жах, за всяку ціну потрібно уникнути її повторення. І ось люди знову воюють один з одним, і ніколи не буває інакше. Поки люди живуть і дихають, вони повинні постійно сваритися, і як тільки настає мир, вони знову шукають сварки.

3. "Для будь-якої дівчини той день, коли її вперше поцілували, – найважливіший день!"

4. "Я хочу багато чого досягти. Не можу собі уявити, як можна жити так, як живуть мама, фру ван Даан і всі ті жінки, які хоч і роблять якусь свою роботу, але потім ніякої пам'яті по собі не залишають. Мені, крім чоловіка і дітей, потрібно ще щось таке, чому можна присвятити себе цілком. Хочу жити і після смерті. Тому-то, я так вдячна Богу за те, що він з самого народження вклав в мене здатність розвивати свій розум і вміти писати так, щоб висловити все, що живе в мені".



Щоденник Анни Франк

5. "Якщо у людини горе, якщо вона самотня і нещасна, йому найкраще вийти на волю, де він буде наодинці з собою, наодинці з небом, з природою, з богом. І тоді, тільки тоді відчуваєш, що все так, як треба, що бог хоче бачити людей щасливими серед простої, прекрасної природи. І поки це так, я знаю, що за будь-яких обставин є розрада в будь-якому горі, і я твердо вірю, що природа полегшує будь-яке страждання".

6. "Люди, які ведуть нормальне життя, навіть уявити собі не можуть, що означають книги для нас, в'язнів. Читання, заняття і радіо –це весь наш світ!"

7. Якщо один християнин робить погано, він один за це несе відповідальність, а якщо погано робить один єврей – за нього відповідають всі євреї.

8. "Варто мені відкрити рот, їм уже здається, що я наговорила зайвого, а варто замовкнути – їм смішно, кожна моя відповідь – зухвалість... Якщо я втомилася – означає, що я ледаща, якщо з'їла зайвий шматок – егоїстка, я дура, я боягузка, я хитра – словом, всього не перелічити".

9. "Поки я можу бачити це, – подумала я, – безхмарне небо і сонячне світло – я не смію сумувати".

10. "Можу тобі сказати одне: якщо хочеш як слід пізнати людину, треба хоч раз з ним посваритися. Тоді тільки й можна судити про нього".

Додамо, 27 січня у всьому світу відзначається День пам'яті жертв Голокосту. Саме в цей день у 1945 році було звільнено в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

Голокост відбувся у 1933-1945 роках, вшанування пам'яті жертв цих трагічних подій розпочалося лише у ХХІ столітті, коли Генеральна Асамблея ООН 1 листопада 2005 року прийняла резолюцію № 60/7. Починаючи з 2012 року, відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2011 року "Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру", Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначається і в Україні.

День пам'яті жертв Голокосту: дивіться відео