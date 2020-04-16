Щурі дуркують на карантині: Бенксі створив шедевр із власної ванної кімнати
Геніальний вуличний художник Banksy став квартирним художником – адже ж карантин на дворі. Бенксі не впав у відчай та створив новий арт-об'єкт у власній ванній кімнаті.
"My wife hates it when I work from home", – написав Бенксі, публікуючи фото своєї ванної кімнати в інстаграмі, – "Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому".
Нагадаємо про хороше Бенксі привітав усіх закоханих: графіті-валентинка
І дійсно – ванна перетворилася на збіговисько мальованих щуриків, які наче взаємодіють із предметами.
Коротко про Бенксі та його творчість
Хто такий Бенксі, якщо раптом хтось не знає, – це людина, справжнього імені та вигляду якої ніхто не знає, але водночас яку знає увесь світ.
- Banksy – псевдонім англійського вуличного художника активіста, режисера. У своїй творчості він говорить про проблеми соціальної нерівності, лицемірства влади та багато іншого, важливого для суспільства.
- Усі арт-об'єкти Бенксі є надзвичайно популярними. Вони значно збільшують навіть вартість будинків, на яких розташовані.
- Наприклад, малюнок Бенксі на стіні одного із гаражів у Британії продали за 100 тисяч фунтів (понад 3 мільйони гривень). Але це далеко не рекорд: одну із картин художника купили на аукціоні за 3 мільярди гривень.
У Великій Британії, як і в багатьох інших країнах, через пандемію коронавірусу із 23 березня ввели карантин.
На вулицю дозволено виходити лише за нагальної потреби – на роботу, до лікаря, в аптеку чи в магазин.
У країні зараз майже 100 тисяч інфікованих та вже 12 тисяч людей померли від наслідків хвороби.
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