24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Щурі дуркують на карантині: Бенксі створив шедевр із власної ванної кімнати

- Читать новость на русском
Бенксі перетворив власну ванну на арт-об'єкт / Інстаграм Banksy

Геніальний вуличний художник Banksy став квартирним художником – адже ж карантин на дворі. Бенксі не впав у відчай та створив новий арт-об'єкт у власній ванній кімнаті.

"My wife hates it when I work from home", – написав Бенксі, публікуючи фото своєї ванної кімнати в інстаграмі, – "Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому".

Нагадаємо про хороше Бенксі привітав усіх закоханих: графіті-валентинка

І дійсно – ванна перетворилася на збіговисько мальованих щуриків, які наче взаємодіють із предметами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . My wife hates it when I work from home.

Допис, поширений Banksy (@banksy)

Коротко про Бенксі та його творчість

Хто такий Бенксі, якщо раптом хтось не знає, – це людина, справжнього імені та вигляду якої ніхто не знає, але водночас яку знає увесь світ.  

  • Banksy – псевдонім англійського вуличного художника активіста, режисера. У своїй творчості він говорить про проблеми соціальної нерівності, лицемірства влади та багато іншого, важливого для суспільства. 
  • Усі арт-об'єкти Бенксі є надзвичайно популярними. Вони значно збільшують навіть вартість будинків, на яких розташовані.
  • Наприклад, малюнок Бенксі на стіні одного із гаражів у Британії продали за 100 тисяч фунтів (понад 3 мільйони гривень). Але це далеко не рекорд: одну із картин художника купили на аукціоні за 3 мільярди гривень.

У Великій Британії, як і в багатьох інших країнах, через пандемію коронавірусу із 23 березня ввели карантин.

На вулицю дозволено виходити лише за нагальної потреби – на роботу, до лікаря, в аптеку чи в магазин.

У країні зараз майже 100 тисяч інфікованих та вже 12 тисяч людей померли від наслідків хвороби.

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус COVID-19 Велика Британія LifeStyle Новини культури
Коментарі

Читайте також

15 квітня , 22:21 Подушка та ковдра замість сукні: як зірки в Україні та світі приміряють "карантинний" тренд
Стиль і мода 2681
15 квітня , 20:16 В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть
Новини України 4588
15 квітня , 21:47 Учасниця шоу "Холостяк" розповіла, чи платять дівчатам за участь у проєкті та інші деталі
Новини шоу-бізнесу 758
15 квітня , 20:30 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
Новини нерухомості 6187
15 квітня , 21:24 Аніта Луценко похизувалась розкішною фігурою в білизні: сексуальне фото
Новини шоу-бізнесу 1953
15 квітня , 22:33 Тіна Кунакі показала спокусливі кадри з "вагітної" фотосесії перед днем народженням доньки
Новини шоу-бізнесу 1340
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 15 квітня: наймолодша жертва в Україні, COVID-19 у Новинського
Новини України 17941
15 квітня , 19:56 Концертний зал Євробачення-2020 став лікарнею для хворих на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 4151
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
15 квітня 22:21 Подушка та ковдра замість сукні: як зірки в Україні та світі приміряють "карантинний" тренд
Уляна Журба
15 квітня 17:14 Голлівудській "Герміоні" вже 30: цікаві факти з життя Емми Вотсон, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова
15 квітня 15:41 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
15 квітня 14:17 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
15 квітня 10:59 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз

Новини
Більше новин