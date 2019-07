Щури, фрукти, надувні іграшки та змії: які забаганки входять у райдери зірок з UPark Festival

Фестивальний липень вже впевненими кроками ступає Україною, тому один з кількох гучних фестивалів – UPark Festival – обіцяє вразити не менше, ніж інші музичні події. Здивує не лише кількість іноземних зірок, а й їхні райдери, які, як завжди, особливо вирізняються на фоні вітчизняних зірок.

Підготування до UPark Festival в Києві виходить на фінішну пряму, відтак у Sky Family Park, де з 16 по 18 липня відбуватиметься фестиваль, вже приступили до монтажу сцени. Свої лайви тут представлять Rag'n'Bone Man, Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, Missio, SWMRS, TBPOFT та Pale Waves.

UPark Festival

16-18 липня, Sky Family Park

Учасники UPark Festival 2019

Але організатори намагаються не лише зробити яскраве шоу для своїх глядачів та запрошених артистів фестивалю, а й виконати всі умови останніх у їхніх райдерах.

Що таке райдер?У шоу-бізнесі це конкретний список вимог від знаменитості перед анонсованою подією, які повинні забезпечити організатори до, під час і після заходу.

Bring Me The Horizon



Bring Me The Horizon

Англійський металкор гурт везе в Україну по-справжньому дивовижне шоу. Окрім самого гурту в Київ прийде ще кілька фур сценічної техніки, серед якої: наповнений світ, LED-подіуми й унікальна піротехніка. Під час шоу музиканти планують використовувати конфеті, вогняні пістолети, дим-машини різної конфігурації, ручні спалахи та світлові ефекти, які були створені спеціально для великих європейських шоу.

Лише для тестування цих речей потрібно виділити цілих 5 годин, тому в райдері організаторів UPark Festival попросили цілком логічні технічні умови: хороше інтернет-підключення та простір для установки монітора й ігрової приставки, яку музиканти привезуть із собою. Вони виступлять в перший день фестивалю, 16 липня.

Rag'n'Bone Man



Rag'n'Bone Man

Учасник другого дня UPark Festival Рорі Грем на прізвисько Rag'n'Bone Man, окрім власної присутності та двох бек-вокалісток, заполонить простір залаштунків шоу своїми масштабними фурами з музичними інструментами. У своєму райдері англієць попросив автівку класу "люкс" Mercedes C-Class, а в гримерці – поставити соковижималку й забезпечити безлімітний запас свіжих фруктів та овочів.

Thirty Seconds to Mars



Thirty Seconds to Mars

Інші учасники другого дня фестивалю зі США на чолі з солістом Джаредом Лето планують збудувати 7-метровий подіум, який дозволить артисту йти вглиб натовпу. Також гурт тішитиме глядачів UPark надувними кулями, прапорами, конфеті й піротехнікою. Щодо райдеру, Лето попросив мати у гримерці особистого масажиста, мануального терапевта та фоніатра. А ось до їжі музиканти невибагливі – у райдері зазначені швейцарський сир, фреші, енергетики, пиво, чіпси й горішки кеш'ю.

Щодо інших особливостей Thirty Seconds to Mars, то учасники гурту просять організаторів відмовитися від використання пластику й надати не менше 20 надувних іграшок – на той випадок, якщо вони забажають скористатися басейном Sky Family Park. А щоб досягти гармонії перед концертом, вокаліст гурту хоче здійснити обов'язковий ритуал – годину мовчання, годину нерухомості й невелику затримку дихання.

Die Antwoord



Die Antwoord

А от чи не найдивнішим райдером під час UPark Festival в Україні вирізнятиметься південноафриканський гурт Die Antwoord. Прикрасити гримерку музиканти просять великими пухнастими іграшками та різноманітними рослинами, але розмістити їх не лише на полицях, а й на стінах та стелі. Крім того, в кімнаті обов'язково мають бути: м'який пухнастий килим, машина з мильними бульбашками та сандалові пахощі.

Найбільшою родзинкою інтер'єру повинні стати змії, ящірки, щури та коники. Саме ж виконавці з Die Antwoord під час виступу на третій день фестивалю готуються змінити 20 образів.