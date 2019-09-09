Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
У Нью-Йорку триває шалений Тиждень моди, на якому знамениті дизайнери демонструють свої колекції. 8 вересня прогримів модний показ колекції осінь-зима 2019/2020 бренду Tommy Hilfiger. На подіум вийшли популярні моделі: Сара Сампайо, Кендіс Сванепул, Вінні Харлоу, Ешлі Грем та інші.
Показ нової колекції пройшов театрі "Аполло" в манхеттенському кварталі Гарлем. А на подіум вийшли різноманітні моделі, які відрізнялися фігурами та національностями.
Читайте також: Сяє у зеленій сукні Valentino: яскравий вихід зірки "50 відтінків сірого" Дакоти Джонсон
Тренди осені: показ осінь-зима 2019/2020 Tommy Hilfiger
Гороховий принт
Дизайнер використав у новій колекції великий гороховий принт, який обов'язково має бути контрастним, у шифонових і напівпрозорих блузках, легких шарфах і спідницях.
Tommy Hilfiger / Getty Images
Анімалістичний принт
Анімалістичні принти повернулися у моду близько двох років тому, а дизайнери дедалі більше випускають одягу з ним. Найактуальнішим наразі досі залишається пітонове забарвлення, але також популярні й "леопард" і коров'ячий принт.
Томмі Хілфігер продемонстрував чимало одягу з еко-шкіри і пітоновим принтом. Так, на подіум вийшли моделі у зміїних пальтах, спідницях, аксесуарах.
Tommy Hilfiger / Getty Images
Tommy Hilfiger / Getty Images
Шкіра
Вбрання зі шкіри є одними з найактуальніших цього сезону. Вже чимало світових знаменитостей приміряли верхній одяг, зроблений під чорну шкіру, over-size сорочки, довгі та об'ємні спідниці тощо. Додамо, що шкіряні мініспідниці є антитрендом.
Tommy Hilfiger / Getty Images
Більше блиску
"Металік" залишається в моді. Його відтінки представники інституту Pantone визнали одними з трендових у 2020 році. В новій колекції Хілфігер продемонстрував чимало блискучих "луків": від звабливих обтислих комбінезонів до легких суконь.
Tommy Hilfiger / Getty Images
Tommy Hilfiger / Getty Images
Tommy Hilfiger / Getty Images
Оксамит
Оксамит ще раніше вийшов з полиць "трендів сезону", однак у новому сезоні він стає актуальнішим. У колекції осінь-зима 2019/2020 Tommy Hilfiger є декілька варіантів стильних "аутфітів". Дизайнер використав у своїх образах найчастіше темно-вишневий колір.
Tommy Hilfiger / Getty Images