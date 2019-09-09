Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger

У Нью-Йорку триває шалений Тиждень моди, на якому знамениті дизайнери демонструють свої колекції. 8 вересня прогримів модний показ колекції осінь-зима 2019/2020 бренду Tommy Hilfiger. На подіум вийшли популярні моделі: Сара Сампайо, Кендіс Сванепул, Вінні Харлоу, Ешлі Грем та інші.

Показ нової колекції пройшов театрі "Аполло" в манхеттенському кварталі Гарлем. А на подіум вийшли різноманітні моделі, які відрізнялися фігурами та національностями.

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Тренди осені: показ осінь-зима 2019/2020 Tommy Hilfiger

Гороховий принт

Дизайнер використав у новій колекції великий гороховий принт, який обов'язково має бути контрастним, у шифонових і напівпрозорих блузках, легких шарфах і спідницях.

Tommy Hilfiger / Getty Images

Анімалістичний принт

Анімалістичні принти повернулися у моду близько двох років тому, а дизайнери дедалі більше випускають одягу з ним. Найактуальнішим наразі досі залишається пітонове забарвлення, але також популярні й "леопард" і коров'ячий принт.

Томмі Хілфігер продемонстрував чимало одягу з еко-шкіри і пітоновим принтом. Так, на подіум вийшли моделі у зміїних пальтах, спідницях, аксесуарах.



Tommy Hilfiger / Getty Images



Tommy Hilfiger / Getty Images

Шкіра

Вбрання зі шкіри є одними з найактуальніших цього сезону. Вже чимало світових знаменитостей приміряли верхній одяг, зроблений під чорну шкіру, over-size сорочки, довгі та об'ємні спідниці тощо. Додамо, що шкіряні мініспідниці є антитрендом.



Tommy Hilfiger / Getty Images

Більше блиску

"Металік" залишається в моді. Його відтінки представники інституту Pantone визнали одними з трендових у 2020 році. В новій колекції Хілфігер продемонстрував чимало блискучих "луків": від звабливих обтислих комбінезонів до легких суконь.



Tommy Hilfiger / Getty Images



Tommy Hilfiger / Getty Images



Tommy Hilfiger / Getty Images

Оксамит

Оксамит ще раніше вийшов з полиць "трендів сезону", однак у новому сезоні він стає актуальнішим. У колекції осінь-зима 2019/2020 Tommy Hilfiger є декілька варіантів стильних "аутфітів". Дизайнер використав у своїх образах найчастіше темно-вишневий колір.



Tommy Hilfiger / Getty Images