Шкіра, епатаж і блискітки: як одягнулися зірки на червону доріжку MTV EMAs 2019

Одна з найпрестижніших щорічних церемоній нагородження – MTV Europe Music Awards – пройшла у неділю, 3 листопада в іспанській Севільї, де зібралося чимало знаменитостей.

Крім нагородження переможців і вручення премії MTV Europe Music Awards, багато зірок змогли похизуватися розкішними образами на червоній доріжці біля будівлі конгрессно-виставкового центру Севільї – Fibes.

Читайте також: MARUV перемогла в російській номінації на MTV Europe Music Awards: повний список переможців

MTV Europe Music Awards (EMA) — це щорічна церемонія вручення музичних нагород. У 1994 році її заснував телеканал MTV Europe. Щороку церемонія проходить в одному з великих європейських міст. Однак востаннє Україна брала участь у церемонії у 2007 році. Саме тоді Lama була визнана найкращою українською виконавицею.

Так, найбільше приголомшила своєю появою на заході знаменита пара – футболіст Кріштіану Роналду і його обраниця Джорджина Родрігес. 25-річна модель одягнула сміливе плаття з розрізом від стегна з колекції Jacquemus.



​Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / Getty Images

Супермодель Джоан Смоллс вразила провокативним образом. Брюнетка одягнула чорний бюстгальтер і блідо-рожеву атласну спідницю з розрізом від Brandon Maxwell.



Джоан Смоллс / Getty Images

Співачка Ava Max, відеокліп якої на пісню Sweet but Psycho набрав понад 460 мільйонів переглядів на ютубі, вийшла на червону доріжку у короткій сукні кольору металік. "Аутфіт" зірки завершили масивні чорні босоніжки, насичений макіяж з акцентом на червоні губи та яскравий манікюр.



Ava Max / Getty Images

Співачка Ніколь Шерзінгер, найбільше відома як солістка The Pussycat Dolls, підготувала спокусливий образ. Артистка, яка має частково й українське походження, продемонструвала ідеальну фігуру у короткій блискучій сукні червоного кольору. Доповнила свій look зірка чорними човниками на високих шпильках.



Ніколь Шерзінгер / Getty Images

А от американська співачка Беккі Джі для світського виходу одягнула плаття з колаборації мас-маркету H&M і італійського модельєра Giambattista Valli. Показ дизайнера цієї колекції відгримів у Римі 24 жовтня. Ця червона сукня стала найбільш ефектною на подіумі, а представляв її не будь-хто, а супермодель Кендалл Дженнер.



Беккі Джі / Getty Images

Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа, яка днями випустила нову пісню Don't Start Now, що стала справжнім хітом, для заходу приміряла чорне вбрання від Dion Lee. Панчохи і шкіряний пояс зробили look зірки більш сексапільним.



Дуа Ліпа / Getty Images

Список переможців MTV Europe Music Awards:

Найкращий поп-виконавець: Halsey (Холзі)

Найкращий хіп-хоп виконавець: (Nicki Minaj) Нікі Мінаж

Найкращий рок-виконавець: гурт Green Day

Найкраща пісня: Billie Eilish – Bad guy

Найкращий виконавець проєкту "Worldstage": Muse – Bilbao, Spain 2018

Найкращий новий виконавець: Billie Eilish (Біллі Айліш)

Найкраще відео: Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Найкращий російський виконавець: MARUV

Найкращий виконавець Сполучених Штатів: Taylor Swift (Тейлор Свіфт)