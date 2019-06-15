Шкіряні сукні та латекс: Ірина Шейк, Белла і Джіджі Хадід вийшли на подіум в Італії

Днями в італійській Флоренції відгримів один з найбільш очікуваних модних показів – CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show. Манекенниці продемонстрували вінтажні вбрання з кінця ХХ століття, які приголомшили пікантністю.

Чималу увагу ЗМІ привернув і зірковий склад шоу, адже на подіум вийшли найпопулярніші манекенниці світу. Зокрема, у модному показі взяли участь Ірина Шейк, сестри Белла та Джіджі Хадід, Наташа Полі, Кароліна Куркова, Алессандра Амбросіо, Даутцен Крус, Стелла Максвелл, Джоан Смоллс. Окрім цього, на фоні чуток про депресію на подіум вийшла донька Майrла Джексона – Періс.

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Не менш захопливим було й вбрання, яке продемонстрували запальні моделі. Зірки вбрали вінтажні вбрання з колекцій світових брендів, які приголомшили сексуальністю. Так, Ірина Шейк приміряла шкіряну сукню від Ermanno Scervino та костюм зі спідницею від Mugler. А от Белла Хадід продемонструвала глядачам сукню від Off-White та вінтажний костюм Mugler.

Чим відзначився модний показ – дивіться у пікантній фотопідбірці журналістів LifeStyle 24.