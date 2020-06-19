Американська зірка після тривалого карантину повернулася до роботи на студії. Схоже, Дженніфер Лопес в ізоляції засумувала за фешн-виходами, адже показала стильний образ, зухвало поєднавши шкіряні шорти з ботфортами.

Після кількох місяців самоізоляції попспівачка повернулася до музичної кар'єри, а поїздка на студію звукозапису перетворилася для неї у справжній світський вихід, який вона продемонструвала на особистій сторінці в інстаграмі. Дженніфер Лопес не лише показала епатажний приклад модницям по всьому світу, а й заінтригувала фанів майбутньою прем'єрою.

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Образ Дженніфер Лопес

На серії фото зірка позувала в монохромному образі коричневого кольору. На ній шкіряні шорти з широким поясом американського бренду Coach, які вона гармонійно поєднала з ботфортами в тон на високих підборах. Співачка та акторка одягла біле боді з відкритою спиною та пікантним декольте, яке підкреслювало її розкішну фігуру. Завершили образ замшевий жакет з пряжками та біла сумочка.

Особливу увагу Дженніфер Лопес приділила й аксесуарам. На ній великі коричневі окуляри, які знаменитість не знімала навіть в студії, та масивні золоті сережки-кільця. Волосся вона зібрала у високий хвіст.



Дженніфер Лопес в шкіряних шортах та ботфортах / Фото Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес в шкіряних шортах та ботфортах / Фото Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес в шкіряних шортах та ботфортах / Фото Instagram / @jlo