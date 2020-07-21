Популярна співачка давно підкорила публіку своїми стильними виходами, ставши прикладом для наслідування українським модницям. Настя Каменських показала черговий сміливий look, поєднавши шкіряні мінішорти з білою сорочкою.

Новий тиждень Настя Каменських традиційно починає не лише зі списку справ, а й з позування на камеру. Її літній гардероб поповнюється стильним одягом, який зірка демонструє в інстаграм-профілі.

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Для чергового спекотного дня співачка обрала зухвалий образ й зробила ставку на завжди модну класику, поєднавши біле з чорним. На ній легка сорочка з великою кишенею, яку прикрасили китиці кремового кольору. Епатажу Настя Каменських додала, одягнувши шкіряні мінішорти з металевою фурнітурою. Тонку талію підкреслив масивний пояс.

Зірка не забула й про аксесуари. Вона доповнила образ блискучими сережками-кільцями, а макіяж зробила з акцентом на очі, намалювавши стрілки. Настя Каменських вклала своє хвилясте волосся на один бік, а погляд спрямувала в об'єктив камери.