Шкіряний салон, Wi-Fi і телевізори: як виглядає джета, на якій летіли Меган Маркл і принц Гаррі

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Днями королівське подружжя полетіло в Ніццу на приватному літаку, через що мільйони фанатів обурилися, назвавши їх лицемірними у боротьбі за екологію. Тепер іноземне видання опублікувало знімки джети, на якій Меган Маркл і принц Гаррі дісталися французького міста.

Чимало звинувачень на адресу герцогів Сассекських поступило за останні дні, навіть після того, як на їхній захист став Елтон Джон. Тепер іноземне видання The Sun опублікувало світлини, на яких можна детально розгледіти, які умови забезпечив королівському подружжю британський музикант.

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Салон 12-місної бізнес-джети під назвою Cessna Citation Sovereign створений у біло-золотистих тонах. Поруч з білими шкіряними сидіннями можна побачити вишукані дерев'яні панелі, а також висувні міні-столики. Як зазначається у джерелі, літак також обладнаний безпровідним інтернетом, а також телевізорами. Варто відзначити, що напередодні Кейт Міддлтон і принц Вільям також здійснювали політ до іншої країни, проте вони обрали бюджетніший варіант – комерційний рейс до Норвіча.

Літак, на якому летіли Меган Маркл і принц Гаррі
Літак, на якому летіли Меган Маркл і принц Гаррі / Фото The Sun
 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гаррі
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