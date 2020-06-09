Учасниця дуету "НеАнгели" сміливо приміряє спокусливі образи та оголюється на камеру. 35-річна Слава Камінська продемонструвала звабливий look, позуючи в білизні та шкіряному плащі. Це фото підірвало мережу.

Відвертий кадр з'явився в інстаграм-профілі зірки й викликав справжній резонанс. Впродовж карантину Слава Камінська публікувала переважно родинні фото, проте після тривалої паузи все ж показала спокусливий образ.

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Зірка позувала на парковці поряд з розкішним автомобілем. На ній було мінімум одягу, проте принади свого тіла знаменитість прикрила. Слава Камінська одягла чорний комплект білизни та панчохи. Відверте декольте, яке приголомшливо виглядало у бюстгальтері, та тонку талію вона приховала довгим шкіряним плащем з поясом.

Учасниця гурту "НеАнгели" постала з довгим світлим волоссям і яскравим макіяжем з масивними стрілками та насиченими червоними губами. Слава Камінська жартівливо прокоментувала еротичне фото: "У песимістки чашка наполовину порожня. В оптимістки чашка наполовину пуш ап".

Прихильники не скупилися на компліменти зірці й лише за кілька годин оцінили допис понад 20 тисячами вподобань. Вони захоплювалися не лише тілом Слави, а й її сміливістю демонструвати такі відверті фото зі зйомок.