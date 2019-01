Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач

Успіх – це не завжди легко. Навпаки, люди, які підкорили висоти та стали кращими у якійсь галузі, невпинно йшли до цього, долаючи труднощі та перепони. Генії сучасності, про яких йтиметься далі, демонструють, що невдачі – це лише зупинка на шляху до успіху.

Доволі часто, коли нам не вдається подолати невдачі, ми втрачаємо силу рухатися далі. Однак правда у тому, що успіх можна досягти лише наполегливістю.

Читайте також: Zara: історія успіху світового бренду

Стівен Кінг

Король жахів ще з дитинства мав неабиякий хист та уяву, аби створювати в голові фантастичні історії. Одного вечора батько дворічного Стівена пішов з дому за цигарками та не повернувся. У своїй уяві хлопчик постійно малював страшні картинки того, що могло трапитися з батьком, проте вже у дорослому віці він з'ясував, що той просто пішов до іншої родини та прожив довге життя у сусідньому містечку.

Щоб прогодувати своїх трьох маленьких дітей, Кінгу доводилось працювати у пральні. Ночами та під час обідніх перерв він писав "Нічну зміну" та "Іноді вони повертаються". Проте відомим Кінга зробив його роман "Керрі", чернетки якого випадково знайшла у смітнику дружина письменника.

Саме вона наполягла на закінченні роману. Права на нього були продані за 400 тисяч доларів. Ці гроші дали можливість Кінгу не шукати підробітки, а повністю присвятити себе улюбленій справі. Сьогодні його книжки продають сотнями мільйонів копій, а "Керрі" стала культовим класичним романом жахів.

Мерилін Монро

Мати дівчинки мала проблеми з психікою і часто потрапляла до лікарні, тому їй доводилося жити у притулках. Мерилін намагалися вдочерити 11 разів, але її завжди повертали до дитячого будинку. У 16 років Норма Джин Мортенсон (справжнє ім'я Мерилін Монро) вийшла заміж, щоб знову не опинитися в черговому притулку. Через чотири роки вона отримала можливість знятися у масовці одного з фільмів студії 20th Century Fox.

Проте її перший серйозний досвід у кіно був не дуже вдалим, тому вона переуклала контракт зі студією Columbia Pictures. Як говорили співробітники студії, вона не мала ані акторського таланту, ані краси. Однак Монро не кинула свою мрію і продовжила зніматися в окремих епізодичних ролях, поки не отримала можливість зіграти велику роль. Після цього, її кар'єра почала стрімко йти вгору.

Секс-символ 50-х років, співачка і модель стала одним з найбільш культових образів американського кінематографа і всієї світової культури.

Стівен Спілберг

Геній кінематографу з українським корінням ще з дитинства захоплювався кіноіндустрією, а свій перший фільм Стівен зняв в 11 років. У Каліфорнії він намагався вступити до омріяної кіношколи, проте тричі поспіль чув відмову. Його вважали занадто бездарним для навчання в Університеті Південної Каліфорнії. Але Стівен не здавався та продовжував знімати короткометражки.

Він вступив до іншого навчального закладу, проте так і не закінчив його, адже після виходу короткометражної стрічки "Емблін" його помітила відома кіностудія Universal. Покинувши навчання, він багато часу приділяв самоосвіті та невпинно знімав.

Сьогодні Стівен Спілберг є найупізнаванішим кінорежисером у світі, він має чотири нагороди "Оскар", зокрема "За внесок у розвиток кінематографії США".

Опра Уінфрі

У журналістки було дуже складне дитинство, у якому їй довелося пережити бідність і сексуальне насильство. У віці 14 років вона завагітніла і народила хлопчика, який помер незабаром після народження. У 17 років Опра почала стажування на телебаченні та радіо. Вона була наймолодшим кореспондентом на телеканалі CBS.

За словами її начальників, коли Опра працювала телевізійним репортером, вона не вписувалася у формат новин, тому її звільнили. Втім вона не відмовлялася від своєї мрії, повернулася на екрани та стала найвпливовішою жінкою американського телебачення.

Опра Уінфрі активно займається благодійністю, а також має власну кіностудію HARPO, журнал The Oprah Magazine, сайту Oprah.com, радіомережі та, нарешті, іменний кабельний телеканал OWN: The Oprah Winfrey Network.

Джоан Роулінг

Відома на весь світ мати "Поттеріани" Джоан Роулінг починала писати перший роман про Гаррі Поттера у найважчий для неї час. Особисте життя майбутньої письменниці було зруйноване, вона розлучилася зі своїм першим чоловіком, який неодноразово бив її, залишилася одна, без роботи та з маленькою донькою на руках. Тоді вона вважала себе найбільшою невдахою.

Її перший роман про хлопчика зі шрамом відмовились друкувати понад 10 видавництв. Головною причиною відмови стало те, що люди не хотіли читати книжки, написані жінкою. Коли видавництво Bloomsbury взялося за видання "Гаррі Поттера і філософський камінь", Роулінг навіть не очікувала на успіх.

Остання книга серії романів про Гаррі Поттера, як і всі інші, побила рекорди продажів в історії. Читачі у США та Великобританії розкупили 11 мільйонів примірників "Гаррі Поттер і Дари Смерті" лише за одну добу.

Волт Дісней

Вже у вісім років батько змушував юного Волта працювати — розносити листи й рекламу його фірми. Усі гроші батько відбирав, але хлопець не скаржився: таємно від "суворого шефа" набирав удвічі більше роботи та у своїх стоптаних черевиках бігав містом, аби вчасно доставити пошту та заробити на кишенькові витрати.

Батько Міккі Мауса та Дональда Дака пройшов тернистий шлях до успіху. Коли Волт працював у газеті, його звільнили через брак уяви та хороших ідей. Згодом він створив кілька компаній, але всі вони також зазнали поразки. І лише після мультфільму "Білосніжка" його життя кардинально змінилося.

Сьогодні він є засновником мультимедійної імперії The Walt Disney Company, а за свою наполегливу працю Волт Дісней отримав 26 статуеток "Оскар". Проте найголовніше те, що не одне покоління дітей виросло на його неперевершених мультфільмах.

Читайте також: Топ-8 маловідомих фактів про Злату Огневич, які можуть здивувати

Ці люди своїм прикладом доводять, що варто йти далі, незважаючи ні на що. А також пам'ятати, що сходинка невдачі – це перша сходинка успіху.