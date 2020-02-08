Шлюб Памели Андерсон розпався після повідомлення чоловіка: у чому зізнався Джон Пітерс

Особисте життя американської фотомоделі Памели Андерсон ніколи не залишало байдужим її шанувальників. У свої 52 роки зірка може дозволити собі одружитися лише на 12 днів. Проте, як виявилося, причиною такого швидкого розставання секс-символу з кінопродюсером Джоном Пітерсом стала неготовність чоловіка до бурхливого життя з коханою.

Лише 20 січня 2020 року 52-річна кіноакторка та фотомодель пішла під вінець з 74-річним американським кінопродюсером Джоном Пітерсом. Закохані не стали зволікати з весіллям та взяли шлюб на закритій церемонії в Малібу. Проте почуттів вистачило лише на 12 днів. 2 лютого преса по всьому світу рясніла заголовками про їхній розрив.

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Тоді Памела Андерсон поспішила повідомити громадськість про те, що знову самотня. Вона принципово відмовлялася коментувати причини, що стали на заваді їхньому щасливому союзу з культовим продюсером Джоном Пітерсом. Зірка лише зазначила, що пара була дуже вдячна за підтримку шанувальників, але вирішила провести певний час окремо, щоб проаналізувати те, чого хоче від життя і один від одного.

"Життя – це подорож, а любов – це процес. Пам'ятаючи про це, ми вирішили відкласти оформлення свідоцтва про шлюб і довіритися цьому процесу. Дякую, що поважаєте наше особисте життя", – зазначила Памела Андерсон.

Проте, як повідомляє видання Us Weekly, не секс-символ стала ініціатором припинення стосунків. Від чоловіка вона отримала відверте зізнання в смс-повідомленні, яке приголомшило не лише її саму, а й усю світову спільноту. Джон Пітерс запевнив, що у свої 74 роки зовсім не готовий до бурхливого подружнього життя на відстані.

Це було прекрасне і дивовижне свято любові. Але весь цей шлюб... налякав мене. Я усвідомив, що в 74 роки мені потрібне просте спокійне життя, а не інтернаціональна любов. Тому, я думаю, що краще, що можна зробити, це поїхати мені на кілька днів, і, можливо, тобі потрібно повернутися до себе в Канаду. Світ знає, що ми зробили це, і я думаю, що тепер нам потрібно йти своїми шляхами. Я сподіваюся, що ти зможеш пробачити мене,

– написав Джон Пітерс.



Американський кінопродюсер Джон Пітерс / Getty Images

Крім того, як запевняють інсайдери, цей шлюб не був законним, адже жодних юридичних документів, які б підтверджували офіційний союз, немає. На це натякала й сама Памела Андерсон. Варто наголосити, що модель та продюсер були знайомі впродовж 35 років. Впродож усього часу серце чоловіка належало лише Памелі, але його почуття не пройшли випробування спільного життя.

Цей шлюб міг стати п’ятим для обох зірок. Першим чоловіком Андерсон був рокер Томмі Лі, з яким вона виховувала двох синів. Другим чоловіком актриси був відомий музикант Кід Рок, але шлюб протривав усього рік. Згодом Памела двічі виходила заміж за гравця в покер Ріка Саломона, однак їхні стосунки остаточно закінчилися в 2015 році.