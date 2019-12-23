"Шлюбна історія": як Кайло Рен і Чорна Вдова сина ділили

Відомі актори фантастичних франшиз зустрілися на Netflix, у фільмі про простих людей – "Шлюбна історія" (Marriage Story), які не борються з жодними монстрами, окрім тих, які в вселяються в людей під час розлучення.

Скарлетт Йоганссон з "Месників" і Адам Драйвер із "Зоряних Війн" у цьому фільмі абсолютно звичайні люди. Всього лиш ще одні батьки, які розлучаються і стараються не зіпсувати стосунки заради спільного сина. Людей, яких глядач звик асоціювати із всесильністю, пожирають і виводять із себе побутові проблеми. Виглядає це сильно, а номінація на "Золотий глобус" за найкращий фільм, актора і акторку тому доказ.

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"Шлюбна історія:" офіційний кадр з фільму / IMDb

Спочатку нам показують, що шлюб Ніколь і Чарлі – не прикра помилка. Герої говорять про звички одне одного з таким трепетом і знанням подробиць, які неможливо помітити і так описати без кохання. Цим режисер підкреслює, що шлюб свого часу був правильним рішенням, як і тепер правильно буде його завершити.

У великому кіно рідко приділяють стільки уваги побутовим моментам, чи сваркам. Але із них і складаються наші дні. Тому "Шлюбна історія" відчувається дуже особистим кіно, в якому звичайна сварка виглядає настільки справжньою, що відгукується у глядача тінями особистого досвіду. Так, дружнє розлучення перетворюється в судовий процес, який піднімає на верх старі образи, звинувачення і гріхи.

Режисер Ноа Баумбах зняв фільм, який не скочується в банальну драму, хоча базується на повсякденній, а отже – банальній, проблематиці. Баумбах симпатизує обом головним героям і знайти винного у розлученні стає неможливо. Напевно тому, що винних немає, або ж винні обоє. Ситуацію глядачеві ретельно подають з обох точок зору, і, як не крути, кожен правий по-своєму. Деколи шлюб просто перестає працювати.



"Шлюбна історія:" офіційний кадр з фільму / IMDb

Розлучення – не кінець світу. Це боляче, довго і дуже емоційно, але життя продовжуватиметься. З'являться нові проблеми, нові радості, люди, почуття. А ще, навіть розлучені люди залишаються назавжди пов'язаними спільними дітьми. Кожен фініш також і старт. До такого висновку нас приводить Баумбах.

Рейтинг "Шлюбної історії" на IMDb – 8,2. Стрічка вийшла на Netflix і глянути її в українських кінотеатрах наразі можливості немає.

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