Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео

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Рецепт шоколадного фондану
Рецепт шоколадного фондану

Вишуканий французький десерт, який не залишить вас байдужим після першого шматочка. Рецепт шоколадного фондану має бути у кожної господині та стане окрасою святкового столу або романтичної вечері.

Інгредієнти для шоколадного фондану

250 грам чорного шоколаду (не меше 80%)
240 грам вершкового масла (не менше 82%)
390 грам яєць
300 грам цукру 
100 грам муки
пергамент для випікання
масло для змазування форми

Рецепт шоколадного фондану

Шоколадний фондан

Розтоплюємо шоколад та масло на паровій бані до однорідної маси. Цей процес найважливіший у приготуванні, тому завжди потрібно стежити за температурою та консистенцією, щоб шоколад не перегрівся. Помішуйте шоколадну масу ще 5 хвилин після парової бані.

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З'єднуємо яйця та цукор легко збиваючи їх вінчиком до повного розчинення цукру у посудині. 

Шоколадну масу кімнатної температури вливаємо у яєчно-цукрову масу та перемішуємо. Розділяємо її на половину та в одну з них додаємо просіяну муку та перемішуємо її до однорідності та з'єднуємо дві маси.

Накриваємо харчовою плівкою, щоб вона повністю покривала шоколадну масу та залишаємо охолоджуватись у холодильнику на ніч.

Для випікання підійдуть, як металеві кільця однієї форми, які потрібно викласти пергаментом, так і форма для випікання фондану.
якщо використовуватимете керамічну форму для випікання фондану – її попередньо потрібно змастити вершковим маслом.

При формуванні фондану залишіть один сантиметр від краю форми.

Шоколадний фондан рецепт приготування

Презентація подачі шоколадного фондану з малиновим соусом

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо 15-20 хвилин.

Основний критерій по якому ви маєте орієнтуватись при випіканні фондану – це злегка мокра серединка на поверхні фондану, а по краях вже випечена. І тільки тоді ви можете бути впевненими, що шоколадний фондан готовий та виймати його із духовки.

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Серединка шоколадного фондану повинна витекти при його розрізанні.

Презентувати десерт можна з кулькою морозива, павутинкою з карамелі або вишневим соусом.

Шоколадний фондан. Відео:

Смачного!

Фото і відео: Богданна Рибак

 

Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Публікації Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: Lifestyle
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