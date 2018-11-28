Шоколадний колір шкіри взимку: топ-5 лайфхаків, як підтримувати засмагу в домашніх умовах

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Як зберегти засмагу в домашніх умовах
Як зберегти засмагу в домашніх умовах / unsplash.com

На жаль, зимою наша шкіра стає мало не такою білою, як сніг. Аби підтримувати гарний тон засмаги доводиться ходити в солярій два або три рази в тиждень. Однак, є декілька лайфхаків, які допоможуть бути "шоколадною", забувши про лампи.

Якщо ви втомились від блідої шкіри обличчя, а руки стараєтесь все частіше заховати в рукавичках, ми знаємо як вам допомогти. Звісно, перший крок до того, щоб позбутись тьмяного кольору шкіри – це автозасмага. Однак рекомендуємо прочитати інші лайфхаки, як зберегти ефект якомога довше.

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Як зберегти засмагу в домашніх умовах
Як зберегти засмагу в домашніх умовах / Unsplash

Топ-5 порад, як зберегти засмагу в домашніх умовах

1. Пора переходити на натуральні олії

Органічні масла легше наносити на шкіру, та й вони приносять більше користі. Олії краще зволожують шкіру та живлять схильну до сухості шкіру. Це великий крок до того, аби шкіра не лущилась та гарно виглядала. Ви можете купити косметичний засіб для автозасмаги одразу з натуральною олією.

2. Цитруси – ваше все

Для того, щоб вирівняти тон шкіри та позбутись знаків від акне, знадобиться лимон. Якщо протирати проблемні ділянки шкіри часточкою лимона, пігментація з часом зникне. Це варто робити декілька днів поспіль та завчасу перед нанесенням автозасмаги.

Лимон для зменшення пігментації шкіри
Лимон корисний для зменшення пігментації шкіри / Unsplash

3. Подбайте, щоб усе необхідне було зроблено "до"

Якщо ви ходите на епіляцію, то варто спланувати похід до вашого майстра теж за декілька днів до нанесення автозасмаги. Адже при епіляції можна позбутись деяких відмерлих частин шкіри і ваша засмага буде вже неідеальною.

4. Будьте розважливими

Не потрібно спішити при нанесенні засобу автозасмаги. Дайте висохнути першому шарові, а тоді займіться нанесенням наступного. Краще почекати потрібний період часу, ніж потім страждати від ефекту, що не виправдає ваших очікувань.

5. Як продовжити ефект

Регулярне зволоження шкіри – це запорука тривалої засмаги. В холодну пору тіло потрібно живити як мінімум один раз в день. Також, користуючись автозасмагою періодично (наприклад, раз в тиждень), з часом ваша шкіра прийме відтінок і він набуде природнього кольору.

Зволоження шкіри
Зволоження шкіри є важливою складовою хорошої засмаги / Unsplash

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 канал
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