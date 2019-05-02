Шокуючий трейлер до серіалу "Розповідь служниці" підриває мережу: провокативне відео

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Трейлер до серіалу "Розповідь служниці"
Трейлер до серіалу "Розповідь служниці" / www.hulu.com/press/show/the-handmaids-tale/

Приблизно через місяць на телеканалі Hulu стартує показ третього сезону провокативного серіалу "Розповідь служниці". Черговий трейлер до драматичної стрічки вже підриває YouTube.

Перший трейлер до серіалу «Розповідь служниці» з'явився в мережі в лютому 2019 року. Вперше його показали в перерві між змаганнями на заході Super Bowl-2019. Так, за місяць до прем'єри нового сезону, на YouTube-каналі з'явився новий офіційний тизер, який менше, ніж за добу, переглянуло понад 2 мільйони користувачів.

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Оновлений трейлер з іншої сторони відкриває події, які відбуваються в містичному місті Гілеаді. В центрі сюжету постає Джун, яку грає американська акторка Елізабет Мосс. Також у двохвилинному відеоролику є серйозний спойлер, а саме фраза "Тепер у мами є робота", яка свідчить про те, що в новому сезоні дії будуть пов'язані з донькою Джун, Ханною.

Дивитися трейлер до третього сезону серіалу "Розповідь служниці": відео

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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