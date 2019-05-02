Шокуючий трейлер до серіалу "Розповідь служниці" підриває мережу: провокативне відео

Приблизно через місяць на телеканалі Hulu стартує показ третього сезону провокативного серіалу "Розповідь служниці". Черговий трейлер до драматичної стрічки вже підриває YouTube.

Перший трейлер до серіалу «Розповідь служниці» з'явився в мережі в лютому 2019 року. Вперше його показали в перерві між змаганнями на заході Super Bowl-2019. Так, за місяць до прем'єри нового сезону, на YouTube-каналі з'явився новий офіційний тизер, який менше, ніж за добу, переглянуло понад 2 мільйони користувачів.

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Оновлений трейлер з іншої сторони відкриває події, які відбуваються в містичному місті Гілеаді. В центрі сюжету постає Джун, яку грає американська акторка Елізабет Мосс. Також у двохвилинному відеоролику є серйозний спойлер, а саме фраза "Тепер у мами є робота", яка свідчить про те, що в новому сезоні дії будуть пов'язані з донькою Джун, Ханною.

Дивитися трейлер до третього сезону серіалу "Розповідь служниці": відео