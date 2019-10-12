Шовк, глибоке декольте та оголені ноги: як виглядали ще дві весільних сукні Гейлі Бібер

Близько двох тижнів тому американські селебріті святкували весілля поп-співака Джастіна Бібера та популярної моделі Гейлі Болдвін. Образ зіркової нареченої був чи не найбільш обговорюваною темою за останні кілька місяців. І тут 22-річній білявці вдалося здивувати своїх фанатів.

Одразу через кілька днів після весілля Гейлі Бібер розсекретила свій вінчальний образ, опублікувавши на своїй сторінці в інстаграмі перші фото з офіційної частини. Однак, як виявилося пізніше, розкішна сукня з довгим шлейфом з органзи, яку спеціально для Гейлі створив директор бренду Off-White Вірджил Абло, була не єдиним її вбранням у день святкування.

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В мережі з'явилися фото другого і третього образу зіркової нареченої. На вечірці, яка проходила у п'ятизірковому готелі Montage Palmetto Bluff, Гейлі з'явилася у білосніжній шовковій сукні від бренду Ralph & Russo. Воно відзначалося витонченим кроєм на грудях, а також сексуальним розрізом від стегна. Другий за рахунком весільний образ дружини Джастіна Бібера довершили босоніжки з тонкими смужками на підборах від Jimmy Choo.



Друга сукня Гейлі Бібер / Instagram / @ellevietnam

А для третього виходу до гостей винуватиця свята обрала сукню молочного відтінку від Vera Wang. Що цікаво, третє плаття також було створене з шовку, проте відрізнялося від другого фасоном пошиття. Ноги нареченої були закриті, натомість завдяки глибокому вирізу друзі Гейлі Бібер оцінили її красиве декольте. Також наприкінці святкування дружина Джастіна Бібера вирішила запалити танцмайданчик, тому обрала для себе комфорте взуття – білі кросівки.