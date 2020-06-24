Фаворитка телеглядачів завдяки реаліті-шоу завоювала шалену підтримку та визнання користувачів соцмереж. Даша Ульянова підігріває інтерес публіки провокативними зйомками, у яких демонструє своє бездоганне тіло та ідеальні форми.

Красуня-гімнастка після проєкту "Холостяк" перетворилася на блогерку й активно розвиває особистий профіль в інстаграмі. Зірка не лише ділиться з прихильниками б'юті-порадами та подробицями особистого життя, а й вкотре акцентує на своїй сексуальності та розкішній фігурі.

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Хоч у буденному житті Даша Ульянова обирає комфортні образи у стилі стрітстайл та майже не фарбується, проте перед камерою вона з'являється у провокативних жіночних образах та з вечірнім макіяжем.

Образ Даші Ульянової

Для чергової студійної зйомки переможниця "Холостяка-10" приміряла шовкову мінісукню нюдового кольору з відвертим декольте. Вона не стала прикривати свої апетитні форми за одягом й сміливо підняла вбрання та оголила плечі, приспустивши тонкі бретелі. Даша Ульянова чудово знає переваги своєї фігури й кожним фото акцентує на струнких підтягнутих ніжках.

Схоже, над образом дівчини працювала ціла команда. Адже її зовнішність довершив розкішний вечірній макіяж з акцентом на очі з темними широкими стрілками. Довге волосся шатенка зібрала в пучок, залишивши частину локонів розпущеними.



Даша Ульянова у шовковій сукні / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa



Даша Ульянова у шовковій сукні / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa