Шовковий костюм і міні з леопардовими ботфортами: Ірина Шейк засвітила два стильних образи

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Колаж: LifeStyle 24

Відоме ім'я та приголомшлива кар'єра моделі забезпечують 33-річну Ірину Шейк насиченим графіком і запрошеннями на різноманітні заходи. За два дні російській знаменитості вдалося засвітити два стильних образи у кардинально різних стилях.

В середу, 18 вересня, у Мілані розпочався Тиждень моди, в рамках якого представники японського Vogue святкували 20-річчя версії журналу. У списку запрошених на світський захід були леді Кітті Спенсер, Стелла Максвелл та багато інших знаменитостей.

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Однією із зірок вечора стала 33-річна Ірина Шейк, яка постала перед папараці у стильному і дещо звабливому образі від Versace. На ній була блуза з фірмовим принтом марки, а також чорна мініспідниця з розрізом. Образ доповнило яскраве взуття – чоботи за коліно з леопардовим принтом.

Ірина Шейк
Ірина Шейк на вечірці з нагоди 20-річчя Vogue / Getty Images 

Одразу ж на наступний день Ірина Шейк відвідала вишуканий італійський магазин Falconeri. У стінах бутика російська модель сфотографувалася у шовковому костюмі в піжамному стилі. Відтінок хакі відмінно підкреслив її засмагу, а також чорний бюстгальтер, який виднівся через глибоке декольте піджака. Довершенням образу стали босоніжки з гострим носком на високих золотистих підборах.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Getty Images

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
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