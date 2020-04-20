Схоже все-таки разом: Володимир Остапчук і його ймовірна коханка похизувалися однаковими пасками
Скандальний український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук вкотре підігріває інтерес до свого нового роману. Він опублікував фото, на якому зображена така ж паска, як і у його ймовірної коханки Христини, про яку раніше повідомляли ЗМІ.
Редакція LifeStyle 24 вже писала про те, що новою обраницею Воломира Остапчука скоріше за все є 33-річна дівчина Христина, яка працює нотаріусом. У великодній день пара поділилася на своїх сторінках в інстаграмі світлинами та відео однакової пасочки.
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Шоумен привітав усіх зі світлим святом Великодня та поширив фотографію, де зображений він і пасочка, яку тримає жіноча рука, про що свідчить манікюр бежевого кольору. Також в інстаграм-сторіс Володимира можна побачити, як дівчина розрізає цю ж пасочку.
Паска Володимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk
Інстаграм-сторіс Володимира Остапчука: дивіться відео
Якщо ж відкрити акаунт Христини, то в її розповідях бачимо ту ж саму пасочку на тій самій локації, тільки зняту з іншого ракурсу. Варто звернути увагу і на манікюр жінки. Він такого ж кольору, що й на відео Остапчука.
Інстаграм-сторіс ймовірної коханки Володимира Остапчука Христини: дивіться відео
Усі ролики зняті на кухні, звідки Володимир вже публікував фото. Тоді ведучий показував, як готує млинці.
Володимир Остапчук готує млинці / Instagram / @vova_ostapchuk
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