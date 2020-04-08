Схожі, як дві краплі: Олена Шоптенко поділилася світлиною з мамою

Популярна українська хореографиня Олена Шоптенко вразила прихильників черговою фотографією. Жінка постала на ній разом із мамою Тетяною Василівною, з якою схожа, як дві краплі.

Олена розповіла підписникам в інстаграмі, що її мама за професією лікар. Тетяна Василівна жила своєю роботою і завжди дуже переживала за пацієнтів. За допомогою зворушливого допису танцівниця долучилася до флешмобу #дякуюлікарю і закликала шанувальників зробити те саме.

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Ніжна світлина показує, що мама з донькою дуже схожі. Вони обоє прекрасно виглядають. Олена зазначила, що саме завдяки мамі знає, що лікар – це не професія, а покликання.

Моя мама завжди могла якимось дивним чином вчасно зрозуміти, застерегти і попередити. Пам'ятаю, як у віці 12 років, коли я перебувала на спортивних зборах в санаторії "Миргород", вона по телефону зрозуміла, що я хвора і в досить складній формі. Хоча нічого не віщувало біди, але завдяки їй мене терміново посадили на потяг до Києва і з вокзалу вже відвезли до лікарні. Виявилося, вона мала рацію,

– розповіла Шоптенко.

Тетяна Василівна піклувалася про кожного, хто звертався до неї за допомогою і ніколи не відверталася від хворих.

Все життя я спостерігала, як вона щиро переживала за своїх пацієнтів, дбала про них і не могла знайти собі місця, якщо щось йшло не так. Я ніколи б не сказала, що вона працювала лікарем, вона цим жила,

– додала зіркова донька.



Олена Шоптенко з мамою / Instagram / @alena_shoptenko

Якщо ви також прагенете долучитися до флешмобу #дякуюлікарю та підтримати медичних працівників у нелегкий час, то вам слід зробити публікацію, у якій буде відеозвернення або текст про важливість місії лікарів. Також ви можете розповісти історію про роль лікаря у вашому житті чи житті ваших рідних. Не забудьте додати хештеги #дякуюлікарю та #UNICEF.