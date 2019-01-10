Схожий на Цоя: Сергій Бабкін показав перше фото в паспорті

Український співак Сергій Бабкін вирішив поділитись з прихильниками архівним знімком. Артист показав, як виглядає його перше фото в паспорті.

На своїй сторінці в Instagram співак несподівано опублікував чорно-білу світлину. У дописі Сергій Бабкін пояснив, що саме це фото є першим його знімком для паспорта. Окрім цього, артист пожартував зі свого іміджу, чим викликав усмішку у багатьох користувачів мережі.

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"16 років. 1995 рік. Фотографія в паспорті. І ще хотів би додати, що ця молода людина є палким прихильником групи "Браво". Факт на обличчі", – з гумором написав Сергій Бабкін.

Прихильники співака одразу ж порівняли його з відомими зірками, зокрема, Віктором Цоєм, Елвісом Преслі та Джозефом Гордоном-Левіттом. "Як Цой", "Красень як в молодості, так і зараз", "Ви як Кім Чен Ин (Президент КНДР, – 24 канал)", "Схожий на Джозефа Гордона-Левітта! Не даремно він мій улюблений актор, а ви – виконавець", "Вилитий Елвіс!" – написали користувачі мережі.