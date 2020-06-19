Популярна українська співачка Ірина Федишин разом із сім'єю відправилася на відпочинок в Карпати. Зірка вирішила покататися на велосипеді серед гір.

Ірина Федишин не припиняє ділитися з шанувальниками яскравими світлинами. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила серію кадрів із велопрогулянки в Славському, що неподалік від Львова.

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Для активного відпочинку на свіжому повітрі артистка обрала спортивні штани яскравого кольору фуксії із написом збоку та чорний топ. Поєднала таке вбрання із кросівками червоного кольору. На спині у знаменитості був червоний рюкзак. Волосся вона зібрала назад, залишивши лише два пасма, які спадали на обличчя. Доповнила образ сонцезахисними окулярами.

Ірина зробила декілька фотографій сонячного літнього дня на тлі неймовірно красивої природи. На її обличчі незмінно сяє усмішка, яка випромінює лише позитивні емоції.

По-справжньому каталася ще у дитинстві. Одного разу впала: зеленка, йод, сльози. Та все загоїлося і забулося. Тепер з усмішкою згадую той випадок. Сьогодні добре покаталася. Навіть не очікувала, що будуть такі круті емоції,

– розповіла Федишин.



Ірина Федишин у штанах кольору фуксії та чорному топі / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин в Карпатах / Instagram / @irynafedyshyn



Ірина Федишин на велосипеді / Instagram / @irynafedyshyn