Штани зі зміїним принтом: стрітстайл-образ від Белли Хадід

Одна з найбільш знаменитих моделей сучасності продемонструвала розкішний образ на вулицях Парижа. Красуня, яка власним стилем диктує модні тренди, з'явилася у штанах з жовтої шкіри зі зміїним принтом та епатажними аксесуарами.

23-річна американська модель відправилася до французької столиці, аби стати гостею на показах Тижня чоловічої моди. Дівчина, яка володіє беззаперечним стилем та смаком в одязі, вражає у звичайному житті своїми розкішними образами не менше, ніж на легендарних подіумах.

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Судячи з усього, головним елементом вбрань, які зірка прихопила з собою до Парижа, стала шкіра, на якій вона акцентує вже другий день поспіль. Так, вчора свій вихід у світ Белла Хадід здійснила у шкіряних штанах з жовтого пітона та масивними металевими застібками від Leo, які поєднала з білим топом. Модель накинула легку куртку кремового відтінку, яка гармонійно поєднувалася з кросівками.

Для довершення образу знаменитість обрала коричневу замшеву сумку, окуляри та аксесуари від світових будинків мод: перстень у формі губ від британського дизайнера та об'ємний ланцюжок від Louis Vuitton.



Модель Белла Хадід в Парижі / Getty Images

Не менший шквал обговорення в мережі викликали й попередні виходи Белли Хадід. Вона постала у коричневій шкіряній куртці в стилі 90-х та широких чорних штанах.



Модель Белла Хадід в Парижі / Getty Images