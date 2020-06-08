Популярна українська співачка, народна артистка України Тіна Кароль здобула перемогу на премії "Золота Жар-Птиця 2020" у номінації "Балада року". Для отримання статуетки зірка обрала ефектний образ та вкотре вразила шанувальників.

На інстаграм-сторінці фан-клубу артистки опублікували серію фотографій, де вона постала у стильному атфіті. Знаменитість здивувала прихильників, адже цей образ відрізнявся від того, у якому її звикли бачити.

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Ефектний образ Тіни Кароль

Кароль позує зі статуеткою "Золої Жар-Птиці". Дуетна пісня "Вільна", яку Тіна виконує разом із солітскою гурту The Hardkiss Юлією Саніною цього року переомгла у номінації "Балада року".

Зазвичай Тіна Кароль постає перед публікою у сукнях від відомих дизайнерів, проте цього разу вона вирішила поекспериментувати з образом. Для отримання нагороди виконавиця одягнула костюм ніжно-блакитного кольору, який складався зі штанів та піджака. Також можемо бачити на ній короткий бежевий топ. Тіна поєднала такий look із стильними туфлями-човниками на підборах.



Тіна Кароль у штанному костюмі / Instagram / @tinakarol_fantina

Розкішне волосся знаменитість вклала у звичну для себе зачіску, а на обличчі зробила насичений макіяж із червоною помадою на губах. Також нафарбувала нігті лаком червоного кольору.



Тіна Кароль з червоною помадою на губах / Instagram / @tinakarol_fantina



Тіна Кароль отримала премією "Золота Жар-Птиця 2020" / Instagram / @tinakarol_fantina