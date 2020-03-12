Штрафів не буде: в МЗС пообіцяли українцям за кордоном вирішити проблеми з візами

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба на брифінгу 12 березня розповів, що всі проблеми, які можуть виникнути через проблеми невиїзду з країн, де кризова ситуація з коронавірусом, будуть вирішені.

Після оголошення ВООЗ про статус поширення коронавірусу Covid-19 як пандемія, 12 березня голова МЗС оприлюднив головні тези, які можуть виникнути в українців, що опинились у "пастках" за кордоном через вірус.

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Окрім порад уникати поїздки за кордон у найближчий час, Дмитро Кулеба зазначив, що всі країни включно з Україно наразі перебувають на однаковому рівні захищеності щодо вірусу. Немає абсолютно підготовлених чи непідготовлених країн у разі виникнення масових проблем. "Жодна країна ЄС не готова повністю до протидії коронавірусу, всі країни на одному рівні", – резюмував Кулеба.

Поряд з цим, уряди країн йдуть на контакт, тому як Європейський Союз, так і Україна готові допомагати одне одному у разу виникнення проблем їхніх громадян: "Українські дипломати і консули працюватимуть за кордоном в особливому напруженому режимі для захисту прав та інтересів наших громадян".

Кулеба пояснив, що українці завжди можуть звернутись до консульств у країнах, де вони перебувають, за гарячою лінією, яка є на усіх сайтах представництв. А якщо виникають проблеми з документами, то Україна готова піти їм на зустріч.

Ми розуміємо, що через обмежувальні заходи , які вживаються урядами країн, у вас можуть бути проблеми з документами (протермінування, неможливість виїхати і тд). Ми надаватимемо вам максимальне сприяння. Також будемо працювати з урядами відповідних країн, для того щоб ви могли уникати штрафів і будь-яких наслідків такої ситуації,

– заявив глава МЗС.

Чоловік підсумував, що це стосуватиметься лише доброчесних громадян, які з певних обставин потрапили в цю ситуацію. "Шахраїв і недоброчесних людей, які намагатимуться скористатися кризою у зв’язку з коронавірусом для вирішення своїх особистих питань – ми будемо чітко їх виявляти і діяти відповідно", – додав Кулеба.

Дивіться відео брифінгу з головою МЗС:

Згідно з інформацією представника МЗС України, станом на 12 березня відомо про 5 інфікованих коронавірусом громадян України, які перебувають за кордоном. Одна українка перебуває в Італії, а ще четверо – у Японії.