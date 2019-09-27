Шведська модель Ельза Госк вчить носити модний аксесуар осені: підбірка фото

"Ангел" білизняного бренду Victoria’s Secret Ельза Госк повсякчас демонструє у своєму Instagram трендові луки. Не забарилась модель із осінніми аксесуарами, серед них – панама.

Такий аксесуар ідеально підійде до шкірянки чи тренчу. Стильно виглядають панами із сонцезахисними окулярами. Саме ними Ельза доповнила свій образ.

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На фото 30-річна модель постала у чорній панамі, кардигані та відкритому взутті такого ж кольору. Кардиган Ельза стильно одягнула так, аби верхні та нижні ґудзики були розстібнутими. Взуття модель обрала також трендове – з квадратним носком. Розбавила свій лук шведська модель спідницею максі з великим розрізом.



Ельза Госк демонструє тренд осені / @hoskelsa

Що цікаво, така спідниця та кардиган також входять в список мастхев-вбрань на осінь. Кардиган можна міксувати з Mom Jeans чи атласними спідницями. Вони можуть бути різних комплектацій та фасонів. Рекомендується одягати кардиган під майку або ж на оголене тіло.



Ельза Госк демонструє цікавий образ / @hoskelsa

Спідниця стильно виглядатиме, якщо ви одягнете її з в’язаним светром та високими ботфортами на каблуці. Якщо ж вам не дуже зручно одягати взуття на підборах, то чоботи можна замінити звичайними кросівками.



Ельза Госк у трендовому вбранні / @hoskelsa