Швидкість, енергія, оптимізм: Белла Хадід знялася для рекламного кампейну Michael Kors

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Белла Хадід
Белла Хадід / www.gettyimages.com

Супермодель Белла Хадід знялася у новій рекламній кампанії другої лінійки американського бренду Michael Kors – MICHAEL Michael Kors весна-літо 2019.

Дизайнер бренду Майкл Корс заявив, що Белла Хадід – це "квінтесенція сучасного стилю jet-set" і вона перебуває у русі "24/7".

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Він додав, що нова колекція стане втіленням універсальності і символом нинішнього часу. 

Дивіться відео: кампейн Michael Kors весна–літо 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michael Kors (@michaelkors)

У лінійці чоловічий крій буде поєднуватися з жіночим, а також спортивні силуети, які стануть більш жіночними і універсальними. Також з'явилися нові варіації класичних сумок-тоут, рюкзаків, поясних сумок.

Белла Хадід
Белла Хадід /  Michael Kors весна-літо 2019

Белла Хадід
Белла Хадід / Michael Kors весна-літо 2019

Теги: LifeStyle Стиль і мода Белла Хадід Мода
Джерело: 24 канал
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