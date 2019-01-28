Швидкість, енергія, оптимізм: Белла Хадід знялася для рекламного кампейну Michael Kors

Супермодель Белла Хадід знялася у новій рекламній кампанії другої лінійки американського бренду Michael Kors – MICHAEL Michael Kors весна-літо 2019.

Дизайнер бренду Майкл Корс заявив, що Белла Хадід – це "квінтесенція сучасного стилю jet-set" і вона перебуває у русі "24/7".

Читайте також: У латексі: Дуа Ліпа повторила звабливий образ Тіни Кароль – фото

Він додав, що нова колекція стане втіленням універсальності і символом нинішнього часу.

Дивіться відео: кампейн Michael Kors весна–літо 2019

У лінійці чоловічий крій буде поєднуватися з жіночим, а також спортивні силуети, які стануть більш жіночними і універсальними. Також з'явилися нові варіації класичних сумок-тоут, рюкзаків, поясних сумок.



Белла Хадід / Michael Kors весна-літо 2019



Белла Хадід / Michael Kors весна-літо 2019