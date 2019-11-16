Швидко і технічно: Алісія Вікандер зізналась, як вона знімається в інтимних сценах

Алісія Вікандер у 31 рік стала однією з найуспішніших акторок Голлівуду. Днями вона розповіла, чи соромиться зніматись в інтимних сценах та як проходить цей процес.

Відвертою інформацією Алісія Вікандер поділилась в інтерв'ю британському Harper's Bazaar. Акторка не оминула питання про інтимні сцени, адже у фільмі "Птах землетрусу" (Earthquake Bird) вона є партнеркою Наокі Кобаясі.

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Голлівудська зірка не приховувала, що намагається зняти сексуальні кадри з першого дубля, оскільки саме тоді її гра буде виглядати в кадрі переконливо. Водночас Алісія Вікандер додала, що її чоловік Майкл Фассбендер з розумінням ставить до таких пікантних сцен та не влаштовує скандали через нові провокативні зйомки.

Всі на знімальному майданчику готові, бо ми повинні зняти цю сцену за один дубль. Як танцюристам ставлять хореографію, так само і у нас. Я думаю, що це спосіб зробити так, щоб всім було комфортно. Хоча часом буває дивно і незручно. Однак ми все ж намагаємося через об'єктив передати трохи магії, щоб глядачі повірили, що все по-справжньому,

– розповіла Алісія Вікандер.

Окрім цього, акторка згадала, що вперше у пікантній сцені постала у 20 років. Тоді Алісія Вікандер і вивела стратегію – знімати такі кадри з перших дублів.

"Я знялася у своїй першій сексуальній сцені, напевно, років в 20. Все було дуже технічно, як і повинно бути. Я намагаюся, щоб цей процес був швидким і приємним", – додала вона.



Кадр з фільму "Тюльпанова лихоманка" / Пресслужба

Що відомо про фільм "Птах землетрусу"?

Це екранізація популярного роману Сюзанни Джонс. За сюжетом, події відбуваються у 1989 році в Японії. Британка Люсі Флай, яку майстерно зіграла Алісія Вікандер, посварилась з батьками та вирішила переїхати до Токіо. Там вона упродовж 10 років займається перекладами текстів на англійську. Ідилія в житті закінчується, коли раптово зникає її близька подруга. Підозра у викраденні падає на Люсі, а в її любовному трикутнику замішаний місцевий фотограф Тейжі (Наокі Кобаясі).

"Мені подобається, що моя героїня не жертва. Вона завжди викликає у глядачів думку: "Чи можна їй довіряти? Які ж її наміри?" Важко переконати себе, щоб спробувати щось нове, але я люблю це", – поділилась Алісія Вікандер.

Прем'єра фільму "Птах землетрусу" у Великобританії відбулась 1 листопада 2019 року.

"Птах землетрусу": дивіться відео трейлеру