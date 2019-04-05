Швидко та натурально: рецепт домашнього майонезу

Що тільки не входить у склад магазинного майонезу – пальмова олія, емульгатори, консерванти. Всі ці складники приносять для організму людини шкоду. Оскільки майонез вважається одним із найпопулярніших соусів у світі, ви смілово і без шкоди для здоров'я можете приготувати його дома.

Майонемз став універсальним соусом для салатів, маринування м'яса, історія якого бере початок у французькій кухні. В українській же кухні майонез став популярним на початку ХХ століття та продовжує завойовувати серця українських гурманів. Читайте також: Як приготувати хумус: рецепт смачної закуски Які продукти потрібні для приготування майонезу Інгредієнти для майонезу:

– курячий жовток;

– 400 мл оливкової або соняшникової олії;

– 1 чайна ложна гірчиці;

– 1 чайна ложка винного оцту;

– сік половини лимона;

– сіль;

– перець

Рецепт майонезу Як приготувати домашній майонез 1. Курячий жовток, гірчицю, оцет та сік лимону збиваємо за допомогою міксера до однороідної консистенції. Читайте також: Рецепт домашнього сиру фета 2. Тоненькою цівкою вливаємо у суміш олію, продовжуючи збивати міксером. 3. Солимо та перчимо за смаком. Якщо готовий майонез занадто густий, потрібно додати теплої кип'яченої води. Смачного! Автор фото: Богданна Рибак