Швидко та натурально: рецепт домашнього майонезу

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Рецепт домашнього майонезу
Рецепт домашнього майонезу / Богданна Рибак

Що тільки не входить у склад магазинного майонезу – пальмова олія, емульгатори, консерванти. Всі ці складники приносять для організму людини шкоду. Оскільки майонез вважається одним із найпопулярніших соусів у світі, ви смілово і без шкоди для здоров'я можете приготувати його дома.

Майонемз став універсальним соусом для салатів, маринування м'яса, історія якого бере початок у французькій кухні. В українській же кухні майонез став популярним на початку ХХ століття та продовжує завойовувати серця українських гурманів.

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Які продукти потрібні для приготування майонезу

Інгредієнти для майонезу:
– курячий жовток;
– 400 мл оливкової або соняшникової олії;
– 1 чайна ложна гірчиці;
– 1 чайна ложка винного оцту;
– сік половини лимона;
– сіль;
– перець

рецепт майонезу
Рецепт майонезу

Як приготувати домашній майонез

1. Курячий жовток, гірчицю, оцет та сік лимону збиваємо за допомогою міксера до однороідної консистенції.

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2. Тоненькою цівкою вливаємо у суміш олію, продовжуючи збивати міксером.

3. Солимо та перчимо за смаком.

Якщо готовий майонез занадто густий, потрібно додати теплої кип'яченої води.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Публікації Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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