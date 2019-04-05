Швидко та натурально: рецепт домашнього майонезу
Що тільки не входить у склад магазинного майонезу – пальмова олія, емульгатори, консерванти. Всі ці складники приносять для організму людини шкоду. Оскільки майонез вважається одним із найпопулярніших соусів у світі, ви смілово і без шкоди для здоров'я можете приготувати його дома.
Майонемз став універсальним соусом для салатів, маринування м'яса, історія якого бере початок у французькій кухні. В українській же кухні майонез став популярним на початку ХХ століття та продовжує завойовувати серця українських гурманів.
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Які продукти потрібні для приготування майонезу
Інгредієнти для майонезу:
– курячий жовток;
– 400 мл оливкової або соняшникової олії;
– 1 чайна ложна гірчиці;
– 1 чайна ложка винного оцту;
– сік половини лимона;
– сіль;
– перець
Рецепт майонезу
Як приготувати домашній майонез
1. Курячий жовток, гірчицю, оцет та сік лимону збиваємо за допомогою міксера до однороідної консистенції.
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2. Тоненькою цівкою вливаємо у суміш олію, продовжуючи збивати міксером.
3. Солимо та перчимо за смаком.
Якщо готовий майонез занадто густий, потрібно додати теплої кип'яченої води.
Смачного!
Автор фото: Богданна Рибак