"Чотириденна" екс-дружина Ніколаса Кейджа вимагає грошей від актора

Днями 55-річний голлівудський актор Ніколас Кейдж приголомшив світ рекордно швидким розлученням. 25 березня актор одружився з 23-річною візажисткою Ерікою Койке, з якою шлюб протривав всього 4 дні. Однак дівчина заявила, що офіційно погодиться на розлучення із знаменитістю тоді, коли Кейдж виплатить їй відступні.

Наразі невідомо, яку суму вимагає візажистка. Еріка також заявила, що через такий вчинок актора постраждала її репутація, адже заради нього вона пожертвувала своєю кар'єрою. Про це повідомляє видання TMZ.

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Крім того, Койке вимагає в зірки, щоб той оплатив її судові витрати. Додамо, що у день одруження, за словами очевидців, актор був напідпитку. Тоді Ніколас кричав на весь зал, що колишній бойфренд Еріки – наркодилер, тому вона з легкістю забере у нього всі статки після весілля. Але дівчина була збентежена від таких заяв і навіть пробувала вгамувати Кейджа. Вона говорила йому: "Я не прошу тебе одружуватись", – розповів очевидець.

Що відомо про особисте життя Ніколаса Кейджа?Першою дружиною актора була Патриція Аркетт. Пара розписалась у 1995 році, а вже за 6 років оголосила про розлучення. Наступною коханою, з якою Ніколас Кейдж одружився, була Ліза Марія – донька легендарного співака Елвіса Преслі. Офіційно закохані розлучились у 2004-му. Згодом голлівудський актор мав тривалий роман з офіціанткою Еліс Кім, але у 2016 році вони теж розійшлись. Пара має 12-річного сина Кал-Ела Коппола.



Після цього він одружився з візажисткою Ерікою Койке та через чотири дні розлучився.