"Чотириденна" екс-дружина Ніколаса Кейджа вимагає грошей від актора

423 Читать новость на русском
Ніколас Кейдж і Еріка Койке
Ніколас Кейдж і Еріка Койке / Byrdman / BACKGRID

Днями 55-річний голлівудський актор Ніколас Кейдж приголомшив світ рекордно швидким розлученням. 25 березня актор одружився з 23-річною візажисткою Ерікою Койке, з якою шлюб протривав всього 4 дні. Однак дівчина заявила, що офіційно погодиться на розлучення із знаменитістю тоді, коли Кейдж виплатить їй відступні.

Наразі невідомо, яку суму вимагає візажистка. Еріка також заявила, що через такий вчинок актора постраждала її репутація, адже заради нього вона пожертвувала своєю кар'єрою. Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також: Офіційно: співачка Адель розлучилася з чоловіком

Крім того, Койке вимагає в зірки, щоб той оплатив її судові витрати. Додамо, що у день одруження, за словами очевидців, актор був напідпитку. Тоді Ніколас кричав на весь зал, що колишній бойфренд Еріки – наркодилер, тому вона з легкістю забере у нього всі статки після весілля. Але дівчина була збентежена від таких заяв і навіть пробувала вгамувати Кейджа. Вона говорила йому: "Я не прошу тебе одружуватись", – розповів очевидець.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

Що відомо про особисте життя Ніколаса Кейджа?Першою дружиною актора була Патриція Аркетт. Пара розписалась у 1995 році, а вже за 6 років оголосила про розлучення. Наступною коханою, з якою Ніколас Кейдж одружився, була Ліза Марія – донька легендарного співака Елвіса Преслі. Офіційно закохані розлучились у 2004-му. Згодом голлівудський актор мав тривалий роман з офіціанткою Еліс Кім, але у 2016 році вони теж розійшлись. Пара має 12-річного сина Кал-Ела Коппола.

Після цього він одружився з візажисткою Ерікою Койке та через чотири дні розлучився.

blog_ava
Лідери фракцій парламенту висунули вимоги Зеленському
сьогодні
16994
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як приготувати великодню паску: рецепти в мультиварці, в хлібопічці та без дріжджів
сьогодні 12:23 Як приготувати великодню паску: рецепти в мультиварці, в хлібопічці та без дріжджів
547
Джіджі Хадід – 24! Успішна модель про моду, здоров'я та красу
сьогодні 11:21 Джіджі Хадід – 24! Успішна модель про моду, здоров'я та красу
Юлія Турелик 1255
Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради
сьогодні 10:00 Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради
Анастасія Манюхіна 500
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні 09:08 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 4425
День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
22 квітня 20:00 День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
1089
Новини
Більше новин
Залиште відгук