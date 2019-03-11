Схвильована Оля Полякова розповіла про контакт з людиною, хворою на кір

Українська співачка Оля Полякова попри активні гастролі та запис нових пісень не забуває про свій блог. Однак не тільки яскравими кадрами ділиться артистка, але й своїми переживаннями. Так, на сторінці Олі Полякової з'явився ролик, в якому вона нажахано розповіла про контакт з людиною, хворою на небезепечну хворобу – кір.

За словами співачки, одна представниця з її творчого колективу захворіла на кір. Міжнародний день жінок вона провела на гастролях разом із Олею Поляковою, тому артистка в паніці розповіла прихильникам, що робити у таких ситуаціях.

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"У моєму гастрольному колективі – кір. Одна дівчинка захворіла і ми всі 8 березня контактували з нею. Розповідаю, що потрібно робити. Всі, у кого було два щеплення в дитинстві, але кому вже виповнилося 30 років, упродовж 72 годин повинні зробити щеплення. Люди, яким немає 30 років, протягом 72 годин повинні зробити щеплення, якщо не робили цього раніше", – повідомила стривожена Оля Полякова.

Співачка переконує, що тільки ті люди, яким ще не виповнилось 30 років та які мали щеплення у дитинстві, можуть не переживати за це, оскільки в їхньому організмі мають бути антитіла, здатні побороти недугу. Оскільки Оля Полякова в січні відсвяткувала своє 35-річчя, вона одразу ж звернулась до медиків та порадила всім також не зволікати з вакцинацією.

Що потрібно знати про кір: дивіться відео