Sia – 43: топ-10 найпопулярніших хітів знаменитої співачки

У вівторок, 18 грудня, австралійська співачка Sia, святкує свій 43 день народження. Виконавиці, яку слухають по всьому світу, виповнюється 43 роки. Журналісти LifeStyle 24 зробили підбірку її найпопулярніших хітів.

Sia, повне ім'я якої Сіа Кейт Ізабель Ферлер, народилась на Півдні Австралії в сім'ї музиканта та співачки. Її батько грав у різних гуртах, а мати виконувала і писала пісні. Sia не могла обрати для себе інший шлях. З ранніх років вона пробувала себе у музиці, однак у рідній країні успіх до неї так і не прийшов.

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Дівчина зазнала популярності після свого переїзду в Британію. У 2000 році вона підписала перший контракт із компанією Sony Music і видала свій перший сольний альбом. Після цього розпочалась її кар'єра, як виконавиці R&B і джазу.

Найбільший успіх співачці приніс хіт Little Man, який до сьогодні користується популярністю у Великобританії. За майже 20 років кар'єри Sia співпрацювала із Девідом Геттою, Ріанною, Бейонсе, Адель, Брітні Спірс, Емінем та іншими популярними виконавцями.

Дивитись кліп Sia на пісню Little Man (відео):

Дивитись кліп Sia на пісню Chandelier (відео):

Дивитись кліп David Guetta & Sia на пісню Flames (відео):

Дивитись кліп David Guetta ft. Sia на пісню Titanium (відео):

Дивитись кліп Sia на пісню Everyday Is Christmas (відео):

Дивитись кліп Sia на пісню California Dreamin' (відео):

Дивитись кліп Sia на пісню The Greatest (відео):

Дивитись кліп Sia на пісню Big Girls Cry (відео):

Дивитись кліп Sia на пісню Never Give Up (відео):

Дивитись кліп Sia на пісню Alive (відео):