Сиквел "Джуманджі" посунув в прокаті "Крижане серце 2": скільки зібрав фентезійний фільм

Наприкінці листопада на великий екран вийшов анімаційний фільм від Disney "Крижане серце 2", який увірвався в прокат з шаленим успіхом. Однак продовженню культової історію про гру Джуманджі вдалося побити рекорд мультфільма, зібравши ще більшу суму за перший вікенд.

Мультфільм "Крижане серце 2" по-справжньому підірвав прокат, встановивши рекорд по касових зборах. Зібрана сума за перший вікенд перевищувала 127 мільйонів доларів. Однак фентезійній стрічці "Джуманджі: Наступний рівень" вдалося перевершити досягнення творіння Disney.

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Як повідомляє бокс-офіс США, четвертий фільм франшизи "Джуманджі" просто увірвався в реліз і за перші вихідні дні у світовому прокаті зібрав 212 мільйонів доларів. Такі рейтинги свідчать про те, що прем'єра стала найкращим грудневим випуском для кінокомпанії Sony.

Такий високий касовий збір також може забезпечити повернення Двейна Джонсона та інших акторів до своїх ролей. Тому, якщо картина і далі активно збиратиме кошти, цілком ймовірно, що фанатам пригодницької стрічки варто чекати на п'яту частину.

"Джуманджі: Наступний рівень": трейлер українською дивитися онлайн